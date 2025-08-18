Nemzeti Sportrádió

Labdarúgó NB I: két légiósától is megvált a Debrecen

Vágólapra másolva!
2025.08.18. 21:04
null
Jorgo Pellumbi (piros-fehérben) távozik a DVSC-től (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Neven Djurasek Jorgo Pellumbi DVSC
Neven Djurasek és Jorgo Pellumbi sem tagja már a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC keretének, mert hétfőn a klub elengedte a két külföldi játékost.

A hajdúságiak honlapjának tájékoztatása szerint távozik klubtól  az NB I-es keret két játékosa, Neven Djurasek és Jorgo Pellumbi. A horvát középpályás, Djurasek tavaly nyáron érkezett, de többször is sérülések akadályozták, hogy pályára lépjen, így összességében mindössze tíz élvonalbeli mérkőzésen kapott játéklehetőséget. Az albán védő, Pellumbi tavaly januárban igazolt a DVSC-hez, de csak 17 bajnokin kapott szerepet, melyeken egy gólt szerzett.

A piros-fehérek négy forduló után hét ponttal a negyedik helyen állnak.
 

 

Neven Djurasek Jorgo Pellumbi DVSC
Legfrissebb hírek

Horváth Dávid: Nem ez az igazi, valós arcunk

Labdarúgó NB I
16 órája

A Szpari története során először győzött élvonalbeli bajnokin Debrecenben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:25

Keleti rangadó az NB I-ben; Horváth Dávid és Borbély Balázs csatája

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:16

Tizenkilenc éves támadót igazolt a DVSC – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 16:27

NB I: halaszt a Kl-selejtező rájátszásába jutó ETO; ekkor játsszák a DVSC–FTC meccset a 6. fordulóban

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 14:12

NB I: Mumusával játszik az FTC, Robbie Keane először győzné le Hornyák Zsoltot

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 14:11

Szécsi Márk: Most nyugodtabban játszhatunk

Labdarúgó NB I
2025.08.13. 09:21

Eltanácsolták a focitól, gólokkal bizonyít – interjú Bárány Donáttal

Képes Sport
2025.08.12. 16:17
Ezek is érdekelhetik