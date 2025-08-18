Labdarúgó NB I: két légiósától is megvált a Debrecen

A hajdúságiak honlapjának tájékoztatása szerint távozik klubtól az NB I-es keret két játékosa, Neven Djurasek és Jorgo Pellumbi. A horvát középpályás, Djurasek tavaly nyáron érkezett, de többször is sérülések akadályozták, hogy pályára lépjen, így összességében mindössze tíz élvonalbeli mérkőzésen kapott játéklehetőséget. Az albán védő, Pellumbi tavaly januárban igazolt a DVSC-hez, de csak 17 bajnokin kapott szerepet, melyeken egy gólt szerzett.

A piros-fehérek négy forduló után hét ponttal a negyedik helyen állnak.

