Vereséggel kezdett az Európa-bajnok: Svédország legyőzte Norvégiát

Ahogy szerdán már megírtuk, a világ egyik legjobb játékosának tartott balátlövő, Henny Reistad még július elején, a felkészülés során bokasérülést szenvedett, és emiatt a Dánia elleni utolsó tesztmérkőzésen nem is léphetett pályára. A svédek elleni meccsre nem is került be a 14-es keretbe. Ha később javul az állapota, akkor még becserélhetik.

Nos, a norvég válogatott megérezte az egyik legnagyobb sztárjának hiányát. Bár Stine Oftedal és Nora Mörk szórta a gólokat (hetet-hetet), ez is kevés volt a sikerhez. Bár a szünetben még kettővel vezettek a norvégok, a második félidőt svédek hat góllal (!) megnyerték, így meglepetésre a győzelem is az övék lett. Nathalie Hagman nyolc gólt dobott, míg Nina Koppang hetet tett hozzá a diadalhoz.

A norvégok győri játékosai közül Veronica Kristiansen és Kari Brattset három gólt termelt, míg a svédeknél Linn Blohm kettőt szerzett.

OLIMPIA, PÁRIZS

NŐI KÉZILABDA

A-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Norvégia–Svédország 28–32 (17–15)

Németország–Dél-Korea 22–23 (10–11)

Szlovénia–Dánia 19–27 (11–14)

B-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Spanyolország–Brazília 18–29 (10–15)

Hollandia–Angola 34–31 (19–18)

Franciaország–Magyarország 31–28 (15–12)