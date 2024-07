Párizs 2024: lábtörés miatt csere a dán női kézilabdázóknál; a svédek az Ikeában vesznek maguknak használható matracot

A kézilabdatorna nyitó mérkőzését csütörtökön reggel 9 órától Szlovénia és Dánia játssza majd egymás ellen, vagyis ha úgy tetszik, a dánok problémája a legégetőbb. A végső győzelemre is esélyesnek tartott együttes lesújtó hírrel szembesült szerdán: az irányító Simone Petersen az utolsó előtti edzésen megsérült, a később elvégzett orvosi vizsgálatok pedig megerősítették, hogy nagy a baj. Petersen lába eltört, így már biztos, hogy kihagyni lesz kénytelen az ötkarikás játékokat. Helyére a tartalék Helena Elvert már be is hívta a keretbe Jesper Jensen szövetségi kapitány, és mivel a sérülés még a keret véglegesítése előtt történt, a kapitány Andrea Aagot Hansen személyében új tartalékot is nevezhetett a tornára.

„Be akartam dobni egy cselt, és amikor folytattam volna a mozgást, olyan érzésem volt, mintha nem követne a lábam. Csak annyit, hallottam, hogy reccsen egyet. Elviselhetetlen ez az érzés, teljesen tanácstalan vagyok, hogy mit mondjak most. A csapattársaim és a stáb mindenesetre fantasztikus támogatást nyújtanak ebben a helyzetben, minden jót kívánok nekik az olimpiához” – idézte a csalódott Petersent a dán TV2.

A dán válogatott egyik riválisa, Norvégia háza tájáról sem derűs hírek érkeztek: a világ egyik legjobb játékosának tartott balátlövő, Henny Reistad még július elején, a felkészülés során szenvedett bokasérülést, emiatt a Dánia elleni utolsó tesztmérkőzésen nem is léphetett pályára. A norvégok számára is csütörtökön rajtol a kézilabdatorna, Reistadék este 9-től Svédországgal találkoznak, de egyelőre nem tudni biztosan, hogy a csapat legjobb játékosa pályára léphet-e a mérkőzésen. A 25 éves játékos állapotát a szerda esti edzésen tesztelik majd a norvég TV2 értesülései szerint, és ekkor dönthetnek a játékát illetően.

„Várok, én is izgatott vagyok. Úgy érzem, hogy jól haladnak a dolgok” – mondta röviden Reistad, míg a TV2 szakkommentátora, Bent Svele különösebben nem aggódik amiatt, hogy a klasszis tudja-e vállalni a játékot a svédek ellen: „Mindig jó, ha egy játékos pályára lép a nyitó mérkőzésen, de a felkészülési találkozókon azt láthattuk, hogy nélküle is jól teljesít a csapat” – fogalmazott.

És ha még ez nem lenne elég, jöjjön a harmadik északi probléma is: a svédek néhány játékosa – köztük Nathalie Hagman és Jamina Roberts – úgy döntött, hogy az olimpiai faluban rendelkezésre álló klímabarát, ámde túl kemény matracokat saját költségen lecserélik, méghozzá hazai Ikea-termékre – erről az Aftonbladet portál számolt be egy nappal a kézilabdatorna kezdete előtt. A svédek indoklása végülis logikus: az alvás minősége nagyon fontos szempont az eredményes játékhoz. Márpedig a kényelemhez szokott svédek szerint a mostani alvó matracokon nehéz lenne tartalmasat aludni.

„Nem az a probléma, hogy egy kartonágy áll a rendelkezésünkre, ezzel teljesen jól elvagyunk. A matrac a probléma, ami túlzottan kemény. Még teljesen újak, és egy kis időbe telnek, mire megpuhulnak. Úgy éreztük azonban, hogy ezt nem tudjuk kivárni, mivel már az elejétől kezdve szeretnénk jól aludni” – mondta Jamina Roberts.

A svéd hírportál szerint a sportolók saját zsebből fizetik ki az újonnan rendelt ikeás matracokat.

Érdekes ellentét egyébként, hogy amíg a svédek panaszkodnak, addig a dánok dicsérik a párizsi matracokat. Tőlük tehát biztosan nem számíthat majd megrendelésre az Ikea. „A legrosszabbat képzeltem el, papírvékony falakkal és kartonágyakkal. Ehhez képest eddig kellemes meglepetés ért. A matracokat meg is lehet fordítani, ami szerintem okos döntés, mivel így te magad döntheted el, hogy extra kemény vagy puha legyen” – fogalmazott Sarah Iversen beállós.

De a balszélső Emma Friis is csatlakozott a csapattársához: „Jók a körülmények. Még csak egy napot aludtunk itt, de elégedettek vagyunk.”

Az olimpián egyébként a svédek és a dánok egy csoportban szerepelnek.

JÚLIUS 25., CSÜTÖRTÖK

A-csoport

09.00: Szlovénia–Dánia

16.00: Németország–Dél-Korea

21.00: Norvégia–Svédország

B-csoport

11.00: Hollandia–Angola

14.00: Spanyolország–Brazília

19.00: Magyarország–Franciaország

JÚLIUS 28., VASÁRNAP

A-csoport

11.00: Dél-Korea–Szlovénia

14.00: Svédország–Németország

16.00: Dánia–Norvégia

B-csoport

09.00: Brazília–Magyarország

19.00: Angola–Spanyolország

21.00: Franciaország–Hollandia

JÚLIUS 30., KEDD

A-csoport

09.00: Németország–Szlovénia

11.00: Norvégia–Dél-Korea

21.00: Svédország–Dánia

B-csoport

14.00: Hollandia–Spanyolország

16.00: Magyarország–Angola

19.00: Franciaország–Brazília

AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK

A-csoport

11.00: Dél-Korea–Svédország

19.00: Németország–Dánia

21.00: Szlovénia–Norvégia

B-csoport

09.00: Hollandia–Brazília

14.00: Spanyolország–Magyarország

16.00: Angola–Franciaország

AUGUSZTUS 3., SZOMBAT

A-csoport

16.00: Szlovénia–Svédország

19.00: Norvégia–Németország

21.00: Dánia–Dél-Korea

B-csoport

09.00: Magyarország–Hollandia

11.00: Spanyolország–Franciaország

14.00: Brazília–Angola

AUGUSZTUS 6., KEDD

09.30: negyeddöntő

13.30: negyeddöntő

17.30: negyeddöntő

21.30: negyeddöntő

AUGUSZTUS 8., CSÜTÖRTÖK

16.30: elődöntő

21.30: elődöntő

AUGUSZTUS 10., SZOMBAT

10.00: bronzmeccs

15.00: DÖNTŐ