Rutinos horvát védőt szerződtetett az FK Csíkszereda – hivatalos

2025.08.25. 14:20
Fotó: FB/FK Csíkszereda
Maks Celic Superliga FK Csíkszereda
A védelembe igazolt rutinos horvát játékost az FK Csíkszereda csapata, mivel a román élvonal székelyföldi újonca hét forduló után a Superliga legtöbb gólt (18) kapó csapatának számít – annak ellenére, hogy csupán hat mérkőzést játszott.

A 29 éves középhátvéd, Maks Celic a Borac Banja Luka együttesétől szerződött Csíkszeredába, amelynek színeiben 2024-ben megnyerte a bosnyák élvonalat, és Bajnokok Ligája- illetve Konferencialiga-mérkőzéseken is pályára lépett. 

Pályafutása korábbi állomásai között szerepel még a német Duisburg II, a horvát NK Varaždin és HNK Gorica, az ukrán FC Lviv, az olasz ACR Messina, valamint a bolgár Beroe Sztara Zagora is.

Celic akár már szerdán, a másodosztályú FC Voluntari elleni Román Kupa-selejtezőn bemutatkozhat a csíkszeredai együttesben.  

 

