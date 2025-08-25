Rutinos horvát védőt szerződtetett az FK Csíkszereda – hivatalos

A 29 éves középhátvéd, Maks Celic a Borac Banja Luka együttesétől szerződött Csíkszeredába, amelynek színeiben 2024-ben megnyerte a bosnyák élvonalat, és Bajnokok Ligája- illetve Konferencialiga-mérkőzéseken is pályára lépett.

Pályafutása korábbi állomásai között szerepel még a német Duisburg II, a horvát NK Varaždin és HNK Gorica, az ukrán FC Lviv, az olasz ACR Messina, valamint a bolgár Beroe Sztara Zagora is.

Celic akár már szerdán, a másodosztályú FC Voluntari elleni Román Kupa-selejtezőn bemutatkozhat a csíkszeredai együttesben.