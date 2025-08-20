Csodák csodája – az olimpiák legszebb pillanatai a Nemzeti Sporton és a Nemzeti Sportrádióban

A játék nemzeti ünnepünktől nemzeti ünnepünkig, augusztus 20-tól október 23-ig tart, az egyes aranyfejezeteket két naponta adja közre a Nemzeti Sport és a Nemzeti Sportrádió. A 25 rész megjelenése, elhangzása után következhet a szavazás, majd október 23-án az eredményhirdetés. Így aztán közösen tölthetünk el bő két hónapot a magyar sport csodáinak igézetében.

Figyelem, már csak egy nap, és belevetjük magunkat a küzdelembe, miként Hajós Alfréd is, múltidézésünk első részében, az Égei-tenger habjaiba. Hogy aztán győztesként érjen célba – olvasóinkkal, hallgatóinkkal együtt.