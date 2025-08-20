Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája – az olimpiák legszebb pillanatai a Nemzeti Sporton és a Nemzeti Sportrádióban

2025.08.20.
játék Nemzeti Sportrádió olimpia Csodák csodája Nemzeti Sport szavazás
A Nemzeti Sport és a Nemzeti Sportrádió ismét szavazásra hívja olvasóit, hallgatóit. A Nemzet bombázói, azaz minden idők legfeledhetetlenebb magyar góljai után az újabb játék – persze, nagyon is komoly játék, hiszen verseny –, a Csodák csodája legemlékezetesebb olimpiai bajnoki címeinket teszi közkinccsé. Mivel 2025-öt írunk, éppen huszonötöt – Hajós Alfréd 1896-ban, Athénban, gyorsúszásban aratott diadalától egészen napjainkig, Gulyás Michelle 2024-es, párizsi öttusa-elsőségéig.

A játék nemzeti ünnepünktől nemzeti ünnepünkig, augusztus 20-tól október 23-ig tart, az egyes aranyfejezeteket két naponta adja közre a Nemzeti Sport és a Nemzeti Sportrádió. A 25 rész megjelenése, elhangzása után következhet a szavazás, majd október 23-án az eredményhirdetés. Így aztán közösen tölthetünk el bő két hónapot a magyar sport csodáinak igézetében.

Figyelem, már csak egy nap, és belevetjük magunkat a küzdelembe, miként Hajós Alfréd is, múltidézésünk első részében, az Égei-tenger habjaiba. Hogy aztán győztesként érjen célba – olvasóinkkal, hallgatóinkkal együtt.

 

