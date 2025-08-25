Kézilabda NB I: technikai újítás – az új idényben a gól/nem gól esetek is ellenőrizhetők

Már 2025 februárjában bevezették a videó-rendszert (VR), azóta a játékvezetők – vagy a versenybírók – vizsgálhatják a labda nélküli súlyos és sportszerűtlen akciókat, a szimulálást, a szabálytalan cserét, illetve az utolsó harminc másodperc fontos eseményeit (pl. hétméteres megítélése). Új elemként mostantól a gól/nem gól esetek is ellenőrizhetők lesznek.

Szeptember 4-én, az új idény indításaként díjazzák az előző kiírás legjobbjait: különdíjat kap a két gólkirály, Pődör Rebeka (Szombathely, 237 gól) és Kovács Tamás (NEKA, 144 gól), valamint a legjobb női és férfi játékos. Utóbbi kategóriában a 2024–2025-ös bajnokság 14-14 csapatának klubvezetői szavazhattak: a legjobb három-három játékost kellett megjelölniük a saját mezőnyükben, a dobogósok 3, 2, 1 pontot kaptak, és a legtöbb pontot gyűjtő kézilabdázó kapja meg az idény legjobbja címet.

A bajnokság hivatalosan a szeptember 6-7-i hétvégén kezdődik, ám a nemzetközi kupakötelezettségek miatt már augusztus utolsó hetében lesznek előrehozott mérkőzések: a férfiaknál Szeged–Gyöngyös (augusztus 28.), a nőknél FTC–Esztergom (augusztus 29.) meccsel indul az idény.

A női és a férfi NB I-ben továbbra is 14-14 csapat szerepel, a nőknél a Kozármisleny és a NEKA, a férfiaknál a Szigetszentmiklós és a Budai Farkasok-Rév csatlakozott újoncként. A lebonyolítás nem változik, a hölgyeknél az oda-visszavágós fordulók után hirdetnek bajnokot, a férfiaknál az alapszakasz után az első két helyezett két nyert mérkőzésig tartó bajnoki döntőt vív.