Nemzeti Sportrádió

Kézilabda NB I: technikai újítás – az új idényben a gól/nem gól esetek is ellenőrizhetők

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 14:18
null
Bánhidi Bence csapata, a Szeged lesz a nyitány egyik résztvevője (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
férfi kézilabda NB I MKSZ női kézilabda NB I
Hetvenötödik alkalommal vágnak neki a csapatok az első osztályú kézilabda-bajnokságoknak; a héten induló férfi és női NB I a jubileum alkalmából új logót és arculatot kap, és lesz egy fontos technikai újítás is – derül ki a szövetség honlapjának híréből.

Már 2025 februárjában bevezették a videó-rendszert (VR), azóta a játékvezetők – vagy a versenybírók – vizsgálhatják a labda nélküli súlyos és sportszerűtlen akciókat, a szimulálást, a szabálytalan cserét, illetve az utolsó harminc másodperc fontos eseményeit (pl. hétméteres megítélése). Új elemként mostantól a gól/nem gól esetek is ellenőrizhetők lesznek.

Szeptember 4-én, az új idény indításaként díjazzák az előző kiírás legjobbjait: különdíjat kap a két gólkirály, Pődör Rebeka (Szombathely, 237 gól) és Kovács Tamás (NEKA, 144 gól), valamint a legjobb női és férfi játékos. Utóbbi kategóriában a 2024–2025-ös bajnokság 14-14 csapatának klubvezetői szavazhattak: a legjobb három-három játékost kellett megjelölniük a saját mezőnyükben, a dobogósok 3, 2, 1 pontot kaptak, és a legtöbb pontot gyűjtő kézilabdázó kapja meg az idény legjobbja címet.

A bajnokság hivatalosan a szeptember 6-7-i hétvégén kezdődik, ám a nemzetközi kupakötelezettségek miatt már augusztus utolsó hetében lesznek előrehozott mérkőzések: a férfiaknál Szeged–Gyöngyös (augusztus 28.), a nőknél FTC–Esztergom (augusztus 29.) meccsel indul az idény. 

A női és a férfi NB I-ben továbbra is 14-14 csapat szerepel, a nőknél a Kozármisleny és a NEKA, a férfiaknál a Szigetszentmiklós és a Budai Farkasok-Rév csatlakozott újoncként. A lebonyolítás nem változik, a hölgyeknél az oda-visszavágós fordulók után hirdetnek bajnokot, a férfiaknál az alapszakasz után az első két helyezett két nyert mérkőzésig tartó bajnoki döntőt vív.

 

férfi kézilabda NB I MKSZ női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Krakovszki Bence: Jobb az összhang, mint az előző idényben volt

Kézilabda
2025.08.16. 09:20

Női kézilabda: megint súlyosan megsérült az MTK kapusa

Kézilabda
2025.08.15. 11:03

FÉRFI KÉZILABDA NB I, 2025–2026

Kézilabda
2025.08.14. 13:22

NŐI KÉZILABDA NB I, 2025–2026

Kézilabda
2025.08.14. 13:21

„Egy kicsit izgultam az elején” – 312 nap után tért vissza a kézilabdapályára Schatzl Natalie

Kézilabda
2025.08.13. 17:35

Trófeákért jöttek Győrbe a klasszis kézilabdázók

Kézilabda
2025.08.13. 10:33

Rodrigo Corrales az idény végén távozik Veszprémből

Kézilabda
2025.08.12. 16:35

Alicia Toublanc: Olyan, mintha hazaérkeztem volna

Kézilabda
2025.08.09. 08:21
Ezek is érdekelhetik