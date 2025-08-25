Úszás: Jackl és Rácz érmei hiányoznak – Sós Csaba

„Ha azt vesszük, hogy volt már ennél jobb mérlegünk is a tizennyolc év alattiak korosztályos vébéin, akkor részben jogosak a kritikai észrevételek” – reagált a negatív hangokat említő felvetésünkre az idei ifi világbajnokságot a helyszínen, Otopeniben végigkövető Sós Csaba szövetségi kapitány, aki azonban rögtön leszögezte azt is, hogy ugyanakkor „nincs miért mentegetőzni”...

„Ott még nem tartunk, és

annyira nem dúskálunk tehetségekben, hogy ha az éremesélyeseink közül ketten is ilyen-olyan okból kiesnek, akkor is halmozzuk az érmeket

– mondta a szakvezető azzal összefüggésben, hogy az év eleji klubváltása óta gyengébben teljesítő Jackl Vivien ezúttal nem tudott dobogós helyezést szerezni egyetlen számában sem, a júliusban 200 háton ifi Eb-t nyert Rácz Zsombor pedig nem volt ott a romániai világbajnokságon.

„Ha legjobb idejét megússza, akkor Jacklnak három érme van, közte minimum egy arany, és a sérülés miatt hiányzó Rácz is nyilvánvalóan nyert volna érmet – jelentette ki a szakvezető, hozzáfűzve, hogy ezúttal csak az egyik idei Európa-bajnok ifistánk, Antal Dávid indult a vébén, aki dobogón is végzett, 200 pillangón legjobb európaiként lett második. – Esetében hadd térjek ki rá, hogy mesterével, Kaliba Viktorral közösen feltették Nyírbátort az úszósport világtérképére. Az EYOF-on nyerő lányok közül egy páran ott voltak a csapatban, akik azonban két-három évvel fiatalabbak, tőlük ezen a vébén még nem lehetett kiugróan nagy eredményeket várni” – tette hozzá.

Antal Dávid szerezte az egyetlen magyar érmet az ifi vb-n Fotó: Derencsényi István

A kapitány emlékeztetett rá, hogy a mostaninál volt már erősebb ifi csapatunk is, de összesen három olyan utánpótlás – uszodai szóhasználattal élve: junior – világbajnokság akadt, ahol magyar arany is született. „Csak ezüstös” vb volt ugyanakkor az ideit megelőzően a 2013-as és a 2015-ös is.

„De nem akarok mentegetőzni, mert nincs miért, már csak azért sem, mert a legjobb edzőink ott vannak,

ugyanúgy dolgoznak, mint eddig az elmúlt években, évtizedekben, és ahogy jönnek a tehetségek, azokat úgy fogják elvinni a csúcsra, miként tették korábban is

– mondta Sós Csaba.

A magunk részéről azzal a statisztikai adalékkal egészíthetjük ki az összképet, hogy a 10. ifjúsági vébén 123 országból fél ezer úszó indult, s az egy ezüsttel Magyarország a 18. helyre került az éremtáblán, amelyre összesen 25 ország iratkozott fel.

(Kiemelt képünkön: Sós Csaba Forrás: MÚSZ)