Elek Gábor a Ferencváros elleni kezdésről: nekem most ez annyira nem hiányzik

„Nekem most ez annyira nem hiányzik” – reagált Elek Gábor arra, hogy az Esztergom női kézilabdacsapata a bajnokság nyitányaként már e hét pénteken megmérkőzik a Ferencvárossal az Elek Gyula Arénában. Aztán azzal folytatta, hogy nagy várakozásai nincsenek, és inkább a felkészülés részének tekinti ezt az előrehozott mérkőzést.

Videónkban arról is beszél, a felkészülés során a Debrecentől elszenvedett vereséget követően a lányok a következő meccseken „kiengesztelték-e”. Szóba kerül Szöllősi-Zácsik Szandra irányítójátéka, valamint az is, hogy a nyári szünetben sikerült-e feltöltődnie az új idényre.