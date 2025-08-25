Nemzeti Sportrádió

Elek Gábor a Ferencváros elleni kezdésről: nekem most ez annyira nem hiányzik

2025.08.25. 15:57
Elek Gábornak nem hiányzott, hogy az Esztergom a Ferencváros ellen kezdje a bajnokságot (Fotó: Szabó Miklós)
Az Esztergom női kézilabdacsapata már pénteken megmutathatja, milyen formába lendült a nyáron, ráadásul mindjárt a Ferencváros otthonában lép pályára a bajnokság nyitányaként. Elek Gábort többek között arról is kérdeztük, jobb-e, hogy már az idény elején letudja ezeket a számára nehéz pillanatokat.

„Nekem most ez annyira nem hiányzik” – reagált Elek Gábor arra, hogy az Esztergom női kézilabdacsapata a bajnokság nyitányaként már e hét pénteken megmérkőzik a Ferencvárossal az Elek Gyula Arénában. Aztán azzal folytatta, hogy nagy várakozásai nincsenek, és inkább a felkészülés részének tekinti ezt az előrehozott mérkőzést.

Videónkban arról is beszél, a felkészülés során a Debrecentől elszenvedett vereséget követően a lányok a következő meccseken „kiengesztelték-e”.  Szóba kerül Szöllősi-Zácsik Szandra irányítójátéka, valamint az is, hogy a nyári szünetben sikerült-e feltöltődnie az új idényre. 

 

