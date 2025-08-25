Nemzeti Sportrádió

Igor Tudor: David kivételes tehetség, Vlahovics sorsáról a klubvezetőség dönt

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 12:45
Fotó: Getty Images
Címkék
Juventus Kenan Yildiz Igor Tudor Parma Serie A Dusan Vlahovics Jonathan David
Mint ismert, a Juventus 2–0-ra nyert a Parma elleni idénnyitón az olasz élvonalban (Serie A). A meccs után Igor Tudor, a torinóiak mestere, valamint a góllal debütáló Jonathan David, illetve a két gólpasszt kiosztó Kenan Yildiz is nyilatkozott.

„Nem sok helyzetet engedtünk a Parmának, de Bremer így is góltól mentett meg minket a blokkjávalfogalmazott Igor Tudor, aki szerint az ellenfél időnként a régi idők „catenaccióját” idézve védekezett. – David kivételes tehetség, remekül mozog a 16-oson belül, s egész végig koncentráltan játszik.”

A horvát szakember kitért a rekordbajnok szerb centerére, Dusan Vlahovicsra is, aki – dacára annak, hogy a klub mindent megtesz azért, hogy túladjon rajta – csereként beállva volt eredményes.

„Dusan rendkívül koncentrált, s a Juventus játékosaként becsülettel teszi a dolgát. Minden edzésen remekül teljesített, azt pedig meglátjuk, mi lesz az átigazolási időszak utolsó hetében. (…) Ha engem kérdeznek, hogy mi lesz vele, nos, fogalmam sincs. Én elmondom, mit gondolok, de a végső döntést a klubvezetőség hozza meg” – mondta Tudor.

„Nyilván örülök annak, hogy góllal mutatkoztam be, ám a legfontosabb a három pont. (…) A szurkolók csodálatos hangulatot teremtettek, a gólok előtt és a kiállítás után is nyomtak minket előre. nyilatkozta az első olasz bajnokiján betaláló Jonathan David. – A célom az, hogy segítsek a csapatnak, legyen szó gólokról, gólpasszokról vagy védekezésről. Mindent megcsinálok.”

A kanadai csatárról jó véleménnyel volt a Juventus két gólját előkészítő, a lefújás után a meccs legjobbjának megválasztott Kenan Yildiz is.

„Jonathan David remek játékos, már a Lille-ben láthattuk, mire képes. Örülök, hogy egy csapatban játszhatunk” mondta a török válogatott támadó, hozzátéve, hogy a klub háza táján egyelőre nincs szó bajnoki álmokról.

OLASZ SERIE A 
1. FORDULÓ
Juventus–Parma 2–0 (J. David 59., Vlahovics 84.)
Kiállítva: Cambiaso (Juventus, 83.)

 

 

Juventus Kenan Yildiz Igor Tudor Parma Serie A Dusan Vlahovics Jonathan David
Legfrissebb hírek

A Juventus két góllal győzte le a Balogh Botond nélküli Parmát

Olasz labdarúgás
17 órája

Nico Paz parádéja után a Como a Lazio legyőzésével kezdte az idényt

Olasz labdarúgás
19 órája

Máris itt az idény szenzációja, Bonazzoli csodagóljával nyert Milánóban a Cremonese!

Olasz labdarúgás
2025.08.23. 23:00

Kevin De Bruyne góllal mutatkozott be a Serie A-ban, könnyed sikerrel rajtolt a Napoli

Olasz labdarúgás
2025.08.23. 20:32

A Napoli Kevin De Bruynével védene címet, az Inter új edzővel, a Milan Luka Modriccsal érne fel a csúcsra a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2025.08.23. 10:39

Rekordösszegért vett védőt a Villarreal, középpályás érkezett az Interhez – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.22. 21:30

Alessandro Costacurta szerint bajnok lehet a Milan

Olasz labdarúgás
2025.08.21. 12:05

A Serie A-ban az Inter, a Bundesligában a Bayern München az esélyes az Opta szerint

Olasz labdarúgás
2025.08.20. 17:51
Ezek is érdekelhetik