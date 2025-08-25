Igor Tudor: David kivételes tehetség, Vlahovics sorsáról a klubvezetőség dönt

„Nem sok helyzetet engedtünk a Parmának, de Bremer így is góltól mentett meg minket a blokkjával – fogalmazott Igor Tudor, aki szerint az ellenfél időnként a régi idők „catenaccióját” idézve védekezett. – David kivételes tehetség, remekül mozog a 16-oson belül, s egész végig koncentráltan játszik.”

A horvát szakember kitért a rekordbajnok szerb centerére, Dusan Vlahovicsra is, aki – dacára annak, hogy a klub mindent megtesz azért, hogy túladjon rajta – csereként beállva volt eredményes.

„Dusan rendkívül koncentrált, s a Juventus játékosaként becsülettel teszi a dolgát. Minden edzésen remekül teljesített, azt pedig meglátjuk, mi lesz az átigazolási időszak utolsó hetében. (…) Ha engem kérdeznek, hogy mi lesz vele, nos, fogalmam sincs. Én elmondom, mit gondolok, de a végső döntést a klubvezetőség hozza meg” – mondta Tudor.

„Nyilván örülök annak, hogy góllal mutatkoztam be, ám a legfontosabb a három pont. (…) A szurkolók csodálatos hangulatot teremtettek, a gólok előtt és a kiállítás után is nyomtak minket előre. – nyilatkozta az első olasz bajnokiján betaláló Jonathan David. – A célom az, hogy segítsek a csapatnak, legyen szó gólokról, gólpasszokról vagy védekezésről. Mindent megcsinálok.”

A kanadai csatárról jó véleménnyel volt a Juventus két gólját előkészítő, a lefújás után a meccs legjobbjának megválasztott Kenan Yildiz is.

„Jonathan David remek játékos, már a Lille-ben láthattuk, mire képes. Örülök, hogy egy csapatban játszhatunk” – mondta a török válogatott támadó, hozzátéve, hogy a klub háza táján egyelőre nincs szó bajnoki álmokról.

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

Juventus–Parma 2–0 (J. David 59., Vlahovics 84.)

Kiállítva: Cambiaso (Juventus, 83.)