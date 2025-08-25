Utánpótlástornával avatták fel az új krasznai műfüves futballpályát

Nemzeti Sportrádió

Szilágy megye első szabványos méretű műfüves focipályáját avatták fel a hétvégén egy gyerektorna keretében az FK Csíkszereda krasznai alközpontjánál.

Az FK Csíkszereda labdarúgócsapata a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy az FK Csíkszereda – Székelyföld Labdarúgó Akadémián és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül a magyar kormány támogatása révén felavattak egy szabványos méretű műfüves pályát, és szeptemberben tervezik a füves pálya felújítását is.

Az FK Kraszna, mint a Székelyföld Labdarúgó Akadémia egyik legdinamikusabban fejlődő alközpontja, már eddig is bizonyította, hogy elhivatottsággal, szakmai alázattal és közösségi összefogással komoly eredményeket lehet elérni” – nyilatkozta Cseke Szilárd, az FK Csíkszereda sportigazgatója az avatóünnepségen.

Az újonnan felavatott pályán máris lebonyolítottak egy tornát U12-es fiúcsapatok részvételével, amelyen részt vett U12-es és U11-es csapatával az FK Csíkszereda, valamint a Csíkszentmihályi Törekvés, a Kolozsvári Viitorul, a Debreceni VSC, a Marosvásárhelyi SE, az Erdőszentgyörgyi Küküllő, az Érmihályfalvi Egyesülés, a Székelyudvarhelyi FC, valamint természetesen az FK Kraszna csapata.

 

 

