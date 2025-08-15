Nemzeti Sportrádió

Los Angeles 2028: értékesítették két helyszín névhasználati jogát

2025.08.15. 10:24
Casey Wasserman (középen) egyetlen helyszín sem kap új nevet (Fotó: Getty Images, archív)
A 2028-as Los Angeles-i olimpia szervezői értékesítették két helyszín névhasználati jogát.

A szervezőbizottság csütörtökön jelentette be a mérföldkőnek számító megállapodást, és közölte, hogy már megkötötték a szerződéseket két alapító partnerükkel: a Hondával, amelynek már a nevét viseli a sportcsarnok Anaheimben, ahol a röplabdamérkőzéseket rendezik, és a Comcasttal, amelynek neve felkerül a fallabdázás ideiglenes otthonára. Ezek a megállapodások komoly változást jelentenek, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) régóta érinthetetlennek tartott irányelve szerint márkaneveket nem használnak a sportcsarnokok és stadionok elnevezésében.

Legfeljebb 19 ideiglenes helyszín jogait fogják értékesíteni. A NOB legnagyobb szponzorai elsőként kapnak lehetőséget az üzletek megkötésére. Casey Wasserman, az LA28 elnöke és vezérigazgatója elmondta, hogy egyetlen helyszín sem kap új nevet – így például, ha a szervezők nem jutnak megállapodásra a SoFi-val (nyitó- és záróünnepség, úszás) vagy az Intuit-tal (kosárlabda), akkor más szponzor sem helyezheti el a nevét az arénán.

Az új megállapodás nem vonatkozik a Los Angeles Memorial Coliseumra, a Rose Bowlra és a Dodger Stadionra, amelyek a város legismertebb helyszínei, és 1932-ben és 1984-ben is otthont adtak az olimpiai versenyeknek. A rendezők szerint a NOB szabályai, amelyek tiltják a reklámozást a játéktéren, továbbra is érvényben maradnak.

Az üzletre azért van nagy szüksége Los Angelesnek, mert – ahogyan az amerikai rendezésű olimpiákra jellemző – a játékok alapvető költségeit nem fedezi az állami finanszírozás.

 

