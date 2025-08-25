Nemzeti Sportrádió

Bruno Fernandest a játékvezető zökkenthette ki a kihagyott tizenegyes előtt

2025.08.25. 13:53
Fotó: Getty Images
Mint ismert, a Manchester United 1–1-es döntetlent játszott a Fulham vendégeként az angol élvonal (Premier League) 2. fordulójában. A találkozó 38. percében Bruno Fernandes, a vendégek csapatkapitánya tizenegyest hibázott, s a portugál játékos szerint a játékvezető is szerepet játszott ebben.

A meccsen készült felvételeken látható, hogy a rúgást megelőzően hátráló Fernandes véletlenül összeütközött Chris Kavanagh-val, aki épp a többi játékost instruálta. A portugált ez láthatóan annyira kizökkentette, hogy a kapu fölé bombázta a tizenegyest. 

AZ ESET IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

„Zaklatott voltam. Tizenegyesrúgóként az embernek megvannak a saját szokásai, s engem zavart, hogy a játékvezető nem kért elnézést (az ütközésért –  a szerk.). Engem ez zavart meg abban a pillanatban, de ez nem lehet kifogás a kihagyott büntetőre. Nagyon erősen rúgtam el a labdát, de túlzottan alányúltam, így a keresztléc fölé ment” – idézi a meccs után nyilatkozó Bruno Fernandest az ESPN.

LABDARÚGÁS
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Fulham–Manchester United 1–1 (Smith Rowe 73., ill. Muniz 58. – öngól)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

2

2

6–0

+6

6

  2. Tottenham

2

2

5–0

+5

6

  3. Chelsea

2

1

1

5–1

+4

4

  4. Nottingham Forest

2

1

1

4–2

+2

4

  5. Manchester City

2

1

1

4–2

+2

3

     Liverpool

1

1

4–2

+2

3

  7. Sunderland

2

1

1

3–2

+1

3

  8. Everton

2

1

1

2–1

+1

3

  9. Bournemouth

2

1

1

3–4

–1

3

10. Burnley

2

1

1

2–3

–1

3

10. Brentford

2

1

1

2–3

–1

3

12. Leeds United

2

1

1

1–5

–4

3

13. Fulham

2

2

2–2

0

2

14. Crystal Palace

2

2

1–1

0

2

15. Newcastle

1

1

0–0

0

1

16. Manchester United

2

1

1

1–2

–1

1

17. Aston Villa

2

1

1

0–1

–1

1

18. Brighton

2

1

1

1–3

–2

1

19. Wolverhampton

2

2

0–5

–5

0

20. West Ham United

2

2

1–8

–7

0

 

 

