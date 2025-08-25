Bruno Fernandest a játékvezető zökkenthette ki a kihagyott tizenegyes előtt

A meccsen készült felvételeken látható, hogy a rúgást megelőzően hátráló Fernandes véletlenül összeütközött Chris Kavanagh-val, aki épp a többi játékost instruálta. A portugált ez láthatóan annyira kizökkentette, hogy a kapu fölé bombázta a tizenegyest.

„Zaklatott voltam. Tizenegyesrúgóként az embernek megvannak a saját szokásai, s engem zavart, hogy a játékvezető nem kért elnézést (az ütközésért – a szerk.). Engem ez zavart meg abban a pillanatban, de ez nem lehet kifogás a kihagyott büntetőre. Nagyon erősen rúgtam el a labdát, de túlzottan alányúltam, így a keresztléc fölé ment” – idézi a meccs után nyilatkozó Bruno Fernandest az ESPN.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Fulham–Manchester United 1–1 (Smith Rowe 73., ill. Muniz 58. – öngól)