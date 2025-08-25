Bruno Fernandest a játékvezető zökkenthette ki a kihagyott tizenegyes előtt

A meccsen készült felvételeken látható, hogy a rúgást megelőzően hátráló Fernandes véletlenül összeütközött Chris Kavanagh-val, aki épp a többi játékost instruálta. A portugált ez láthatóan annyira kizökkentette, hogy a kapu fölé bombázta a tizenegyest.
„Zaklatott voltam. Tizenegyesrúgóként az embernek megvannak a saját szokásai, s engem zavart, hogy a játékvezető nem kért elnézést (az ütközésért – a szerk.). Engem ez zavart meg abban a pillanatban, de ez nem lehet kifogás a kihagyott büntetőre. Nagyon erősen rúgtam el a labdát, de túlzottan alányúltam, így a keresztléc fölé ment” – idézi a meccs után nyilatkozó Bruno Fernandest az ESPN.
LABDARÚGÁS
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Fulham–Manchester United 1–1 (Smith Rowe 73., ill. Muniz 58. – öngól)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
2
2
–
–
6–0
+6
6
|2. Tottenham
2
2
–
–
5–0
+5
6
|3. Chelsea
2
1
1
–
5–1
+4
4
|4. Nottingham Forest
2
1
1
–
4–2
+2
4
|5. Manchester City
2
1
–
1
4–2
+2
3
|Liverpool
1
1
–
–
4–2
+2
3
|7. Sunderland
2
1
–
1
3–2
+1
3
|8. Everton
2
1
–
1
2–1
+1
3
|9. Bournemouth
2
1
–
1
3–4
–1
3
|10. Burnley
2
1
–
1
2–3
–1
3
|10. Brentford
2
1
–
1
2–3
–1
3
|12. Leeds United
2
1
–
1
1–5
–4
3
|13. Fulham
2
–
2
–
2–2
0
2
|14. Crystal Palace
2
–
2
–
1–1
0
2
|15. Newcastle
1
–
1
–
0–0
0
1
|16. Manchester United
2
–
1
1
1–2
–1
1
|17. Aston Villa
2
–
1
1
0–1
–1
1
|18. Brighton
2
–
1
1
1–3
–2
1
|19. Wolverhampton
2
–
–
2
0–5
–5
0
|20. West Ham United
2
–
–
2
1–8
–7
0