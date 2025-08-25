Nemzeti Sportrádió

„Nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek" – elnézést kért a brutális belépője után kiállított csákvári játékos

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 14:28
null
Címkék
Csákvár NB II sérülés
A vasárnapi Budapest Honvéd–Aqvital FC Csákvár (3–1) mérkőzés utolsó percei nem a futballról szóltak: előbb az ellenfelét, Kántor Kevint saját 16-osán belül fellökő Helembai Márkot állította ki a játékvezető, majd a ráadásban a honvédos Szabó Alexra brutális módon, nyújtott lábbal rácsúszó Somfalvi Bencét – utóbbi nagyon sajnálja a történteket.

 

Nagyon sajnálom a történteket, nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek – mondta a csákváriak honlapján a 19 esztendős középpályás, Somfalvi Bence. – Azóta beszéltem Alex-szel, elnézést kértem tőle is. Hál’ Istennek úgy tűnik, nem kell hosszabb időt kihagynia, megúszta a valóban csúnya belépőmet. Nem vagyok durva játékos, felnőtt szinten még nem is voltam kiállítva, a túlzott akarás számlájára írom a szabálytalanságomat. Tanulnom kell és tanulok is az esetből, ilyen hőfokú meccsen is higgadtnak kell maradni.”

Tóth Balázs csákvári vezetőedző hozzátette, ő sem megy el szó nélkül a történtek mellett, házon belül is lesz következménye a kiállításoknak, melyek a csapatot (is) sújtják, hiszen a szakmai stáb a következő mérkőzéseken biztosan nem számíthat a két kiállított játékosra.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a brutális belépő után a pályáról hordágyon levitt Szabó Alex nem szenvedett súlyos sérülést és már a következő, Kecskemét elleni bajnoki mérkőzésen pályára léphet.

AZ ESET ITT TEKINTHETŐ MEG VIDEÓN! 

 

Csákvár NB II sérülés
Legfrissebb hírek

Újra élen a Honvéd, kikapott a KTE, már nem nyeretlen a Videoton – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
19 órája

Vereség a gyász után: nyert a Szeged a Kozármisleny ellen

Labdarúgó NB II
19 órája

Ötösre vizsgázott Soroksáron a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
19 órája

Már a Vidi sem nyeretlen – három pontot ért a két rúgott gól

Labdarúgó NB II
19 órája

Három vesztes mérkőzés után újra pontot szerzett a BVSC

Labdarúgó NB II
19 órája

A Honvéd nyerte a rangadót, és az élre állt

Labdarúgó NB II
20 órája

Megtörte az Ajka lendületét a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
20 órája

A Kecskemét ellen szerezte meg első bajnoki győzelmét a Budafok

Labdarúgó NB II
20 órája
Ezek is érdekelhetik