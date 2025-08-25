„Nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek" – elnézést kért a brutális belépője után kiállított csákvári játékos

„Nagyon sajnálom a történteket, nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek – mondta a csákváriak honlapján a 19 esztendős középpályás, Somfalvi Bence. – Azóta beszéltem Alex-szel, elnézést kértem tőle is. Hál’ Istennek úgy tűnik, nem kell hosszabb időt kihagynia, megúszta a valóban csúnya belépőmet. Nem vagyok durva játékos, felnőtt szinten még nem is voltam kiállítva, a túlzott akarás számlájára írom a szabálytalanságomat. Tanulnom kell és tanulok is az esetből, ilyen hőfokú meccsen is higgadtnak kell maradni.”

Tóth Balázs csákvári vezetőedző hozzátette, ő sem megy el szó nélkül a történtek mellett, házon belül is lesz következménye a kiállításoknak, melyek a csapatot (is) sújtják, hiszen a szakmai stáb a következő mérkőzéseken biztosan nem számíthat a két kiállított játékosra.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a brutális belépő után a pályáról hordágyon levitt Szabó Alex nem szenvedett súlyos sérülést és már a következő, Kecskemét elleni bajnoki mérkőzésen pályára léphet.

AZ ESET ITT TEKINTHETŐ MEG VIDEÓN!