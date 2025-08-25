Nemzeti Sportrádió

Vuelta: feltörték a Visma kamionját, elloptak 18 kerékpárt a harmadik szakasz előtt

2025.08.25. 12:28
Erre nem lehettek felkészülve Jonas Vingegaardék... (Fotó: Getty Images)
Nagy csapás érte a Visma–Lease a Bike csapatát a Vuelta a Espanán: hétfő hajnalban ismeretlenek feltörték a szerelőkamiont és elloptak 18 kerékpárt. A stáb azóta lázasan dolgozik azon, hogy a versenyzők rajthoz tudjanak állni a harmadik szakaszon.

A történtek különösen kellemetlenül érték a csapatot, hiszen vasárnap Jonas Vingegaard győzelmével megszerezte a piros trikót, és a sikert este meg is megünnepelték.

Hétfőre virradóra azonban Torinó külvárosában, a csapat szálláshelyén éjszaka betörés történt. A Visma közösségi oldalán jelezte, hogy több kerékpár eltűnt, de minden erőfeszítést megtesznek, hogy a versenyzők el tudjanak indulni, miközben a rendőrség már nyomoz az ügyben.

Az olasz Tuttobiciweb szerint a lopás értéke körülbelül 250 ezer euró, azaz nagyjából 100 millió forint.

Daniel Benson újságíró úgy tudja, a csapatnak van elég kerékpárja a folytatáshoz, és a betörők csákánnyal törtek be a kamionba. A legfrissebb információk szerint egyes kerékpárokat már sikerült visszaszerezni, így a csapatnak valós esélye van arra, hogy teljes létszámban folytassa a Vueltát.

 

