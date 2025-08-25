Vuelta: feltörték a Visma kamionját, elloptak 18 kerékpárt a harmadik szakasz előtt

A történtek különösen kellemetlenül érték a csapatot, hiszen vasárnap Jonas Vingegaard győzelmével megszerezte a piros trikót, és a sikert este meg is megünnepelték.

Hétfőre virradóra azonban Torinó külvárosában, a csapat szálláshelyén éjszaka betörés történt. A Visma közösségi oldalán jelezte, hogy több kerékpár eltűnt, de minden erőfeszítést megtesznek, hogy a versenyzők el tudjanak indulni, miközben a rendőrség már nyomoz az ügyben.

🇪🇸 #LaVuelta25



Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Az olasz Tuttobiciweb szerint a lopás értéke körülbelül 250 ezer euró, azaz nagyjából 100 millió forint.

Daniel Benson újságíró úgy tudja, a csapatnak van elég kerékpárja a folytatáshoz, és a betörők csákánnyal törtek be a kamionba. A legfrissebb információk szerint egyes kerékpárokat már sikerült visszaszerezni, így a csapatnak valós esélye van arra, hogy teljes létszámban folytassa a Vueltát.