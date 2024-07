Remekül kezdett a női kézilabda-válogatottunk, de kikaptunk a címvédő franciáktól

KÉZILABDA

NŐK

B-csoport, 1. forduló

Magyarország–Franciaország 28–31 (12–15)

FRANCIAORSZÁG: Glauser – Toublanc 2 (2), Flippes 2, HORACEK 4, FOPPA 5, NZE MINKO 6, Valentini. Csere: SAKO (kapus), NOCANDY 3, O. Kanor 4, Grandveau 2, C. Lassource 1, Granier 1, Bouktit 1. Szövetségi kapitány: Olivier Krumbholz

MAGYARORSZÁG: Böde-Bíró – GYŐRI-LUKÁCS 6, Klujber 4, Papp N. 2, Füzi-Tóvizi 1, Vámos P. 2, Szöllősi-Schatzl 2. Csere: JANURIK (kapus), KUCZORA 8 (2), Bordás, Simon P. 2, Debreczeni-Klivinyi, Márton G. 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Párizs, 5765 néző. V: M. García, Paolantoni (argentinok). Az eredmény alakulása. 9. perc: 2–6. 17. p.: 6–8. 22. p.: 10–9. 25. p.: 13–9. 28. p.: 13–12. 35. p.: 17–13. 42. p.: 19–18. 48. p.: 22–21. 54. p.: 24–21. 58. p.: 29–27. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Olivier Krumbholz: – A magyar csapat nagyon erősen játszott, emiatt is örülök, hogy megnyertük ezt a nehéz meccset. Ellenfelünk nagyon sok borsot tört az orrunk alá a széleken. Kiváló meccset láttunk, Magyarországnak megvan az esélye a továbbjutásra.

Korábban

Spanyolország–Brazília 18–29 (10–15)

Hollandia–Angola 34–31 (19–18)

A tokiói játékok után a párizsi olimpián is Franciaország ellen kezdte meg szereplését a magyar női válogatott. Három évvel ezelőtt üres lelátók előtt 30–29-re nyertek a franciák, most pedig a párizsi expó hatos csarnokában berendezett kézilabdapálya túlnyomórészt hazai – és mérsékelt számú, ám lelkes magyar – szurkolóktól tömött szektorai előtt léptek pályára a mieink.

Nedelykov Tamás kollégám annak idején, a Japánban játszott meccs tudósításában „fagyosra hűtött” csarnokról számolt be Olvasóinknak. Nos, a klíma alacsony hőfokra tekerését sikerült eltanulniuk a francia szervezőknek, az arénában jelen lévők úgy érezhették magukat, mintha hűtőszekrényben lennének. Már csak a margarin, a sajt és a kolbász hiányzott – szerencsére ott „kolbászolt” a pálya mentén az olimpia hivatalos kabalafiguráinak, a Fríg sapkáknak egyike, s míg egy szomszédos csarnokban zajlott a játékosok bemelegítése, a kabalafigura addig megtáncoltatta, megugráltatta a közönséget.

A stadion műsorközlőjét a csapatok bemutatásánál, a magyar játékosok neveinek beolvasása izzasztotta meg, majd jött a himnusz, és az este főszereplői megkezdték ütközetüket.

A harcászati hasonlat helytálló: igazán kemény összecsapás kezdődött, amelyet a magyar csapat bátor játékkal kezdett, s egy és negyed perc után meg is szerezte a vezetést: Estelle Nze Minko labdavesztése és Klujber Katrin átadása után Szöllősi-Schatzl Nadine tört be balról, és a kapuba lőtt. Tamara Horacek gyors egyenlítése után ismét a magyar csapat talált be, majd a mieink kétszer is elhúztak négy góllal. A hatodik percben Kuczora Csenge 10 méterről, futtából, jobbal lőtte ki a jobb felső sarkot, így lett 5–1, míg a kilencedikben Győri-Lukács Viktória lőtt szintén abba az irányba, az alsó sarokba (6–2).

Az erőteljes kezdés után alábbhagyott a magyar iram, a franciák pedig elkezdtek felkapaszkodni, felzárkóztak egy-két gólra, a 18. percben Lena Grandveau a jobb oldalon érkezve egyenlített, majd nem sokkal később egy magyar támadás után bekövetkezett labdavesztésből Orlane Kanor megfordította a mérkőzés állását – Debreczeni-Klivinyi Kinga kétségbeesetten próbálta utolsó emberként feltartóztatni, hiába. A francia vezetésre reagálva Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány időt kért, ám a játék ezután sem változott érdemben, ellenfelünk nagy önbizalomra lelt, a 25. percben Sarah Bouktit hatosról leadott lövése után néggyel is vezetett.

A magyar csapat játéka töredezetté vált, egyre több technikai hibát láttunk, miközben gondjainkat az is sokasította, hogy Böde-Bíró Blanka nem fogott ki jó napot: 13 lövésből egyet sem hárított, Golovin a 25. percben beküldte helyére ferencvárosi csapattársát, Janurik Kingát.

A félidő utolsó találatával a zseniálisan játszó győri Nze Minko szomorított minket, egy másodperccel a dudaszó előtt Vámos Petra lövése kimaradt, így a felek – hazai szempontból – 15–12-es állásnál vonulhattak szünetre az „Allez, les bleus”, azaz „Hajrá, kékek!” rigmustól zengő csarnokban.

A szünetben nagyrészt a TikTokon trendi slágerekkel igyekeztek megmozgatni a közönséget a szervezők – ezeknél nagyobb sikert aratott azonban, amikor felcsendült Joe Dassin 1969-es, Les Champs-Élysées című slágere: a refrént hangosan énekelte a hazai közönség.

A második félidő elején is a címvédő Franciaország kapta az első gólt, Vámos Petra találatára azonban gyorsan jött a válasz, a játék menete pedig sajnos ezután úgy folytatódott, ahogyan a szünet előtt abbamaradt. Sok hibát láttunk, Janurik Kinga a 35. percben bemutatta első védését, ám a kipattanót Pauletta Foppa elementáris erővel zúdította kapunkba. Egy perccel korábban megmosolyogtató jelenetet könyvelhettünk el: a mérkőzésen legjobb magyar dobóként hat gólig jutó Kuczora Csenge megpattanó, a kapu jobb oldala mellett elzúgó lövését Árvai Károly fotóskollégánk fejelte vissza kapásból a pályára.

Nem sokkal ezután Márton Gréta harcolt ki hetest, amelyet Klujber Katrin próbált értékesíteni, Hatadou Sako azonban bravúrral hárított. A franciák 99-esét több lövésünkkel is sikerült naggyá tennünk, miközben a házigazda a 38. percben már ismét néggyel vezetett, 17–13-ra. A magyar csapatban volt még annyi erő, hogy ezután háromszor is egy gólra zárkózzon fel, de az egyenlítés csak nem akart összejönni. A 49. percben Sako újabb bravúrja után minden francia talpra ugrott: az ideiglenes, fémszerkezetes lelátók remegtek alattunk. A hajrában a mexikói hullám is elindult a nézőtéren, és volt is mit ünnepelniük a házigazdáknak: a mieink hiába próbálkoztak, nem tudták behozni lemaradásukat, Franciaország 31–28-ra nyert.

Golovin Vlagyimir együttese vasárnap folytatja szereplését, reggel 9-kor Brazília ellen lép pályára első győzelméért.

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria) – Szemerey Zsófi (Metz Handball – Franciaország) tartalék

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Albek Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler) – Pásztor Noémi (Neptunes de Nantes – Franciaország) tartalék

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország) – Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud – Románia) tartalék

Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir