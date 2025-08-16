Nemzeti Sportrádió

Olimpiai múzeum nyílt Rio de Janeiróban

2025.08.16. 13:27
Fotó: AFP
A 2016-os nyári ötkarikás játékok évfordulójára időzítve olimpiai múzeum nyílt Rio de Janeiróban, az Olimpiai Parkban található velodrom második emeletén – adta hírül az insidethegames.biz.

Az ötkarikás hírekre szakosodott portál beszámolójában idézte Eduardo Paest, a brazil metropolisz polgármesterét, aki hangoztatta, hogy az első dél-amerikai olimpiának otthont adó Rio a sportvilág csúcseseményének is köszönhetően figyelemre méltó átalakuláson ment át.

„A múzeum megmutatja, hogy gyönyörű ünnepséget rendeztünk, amely lenyűgözte a világot, és olyan maradandó örökséget hagytunk hátra, amely messze túlmutat a játékokon” – fogalmazott az elöljáró. – Mindenki, aki ellátogat ide, újra átéli az izgalmakat, és jobban megérti, hogyan jött létre mindez.”

A 13 tematikus zóna alkotta múzeumban eredeti 2016-os emléktárgyakat, például olimpiai fáklyákat, érmeket és sportfelszereléseket is kiállítottak, az egykori résztvevők történeteit pedig gazdag multimédiás prezentációk elevenítik meg.

A riói az olimpiai múzeumok világhálózatának 37. tagja lett, csatlakozva a 2006-ban alapított és a lausanne-i Olimpiai Múzeum által vezetett rangos nemzetközi szervezethez, amely az ötkarikás játékok értékeinek, örökségének megőrzésének céljával jött létre – írta a portál.

