Vb-selejtező: közel a kerethirdetés – Ötvös, Csinger és Molnár a magyar válogatott radarján?

Az m4sport.hu a részletes elemzésében következő neveket említi a felfedezettek listáján:

Ötvös Bence – Berobbant a Ferencváros kezdőcsapatába, BL-selejtezők stabil szereplője, kiemelkedően labdabiztos és vertikális, a posztján előkelő helyet foglal el; több pozícióban is bevethető.

Miljan Krpics – Az ETO védelmének vezéregyénisége, kiváló labdavezetési képesség jellemzi, jelentős fejlődést mutat nemzetközi szinten is.

Csinger Márk – Visszatért Győrbe, alapemberré vált, klasszikus védekezési erények jellemzik, emellett labdakezelésben sem ügyetlen.

Tóth Barna – Rossinak már korábban is felkelthette volna az érdeklődését, azóta pedig nemzetközi kupákban is bizonyított; gólszerzés mellett párharcokat nyer, letámadásban hatékony.

Molnár Rajmund – A bajnokság góllövőlistáját vezeti, amit bombagóllal és mesterhármassal ért el. Veszélyes, amikor van terület előtte.

Rossi kedden 13 órakor hirdeti ki a keretét az Írország elleni szeptember 6-i, majd a három nappal későbbi Portugália elleni mérkőzésekre.