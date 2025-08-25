Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: közel a kerethirdetés – Ötvös, Csinger és Molnár a magyar válogatott radarján?

2025.08.25. 14:31
Molnár Rajmund kirobbanó formában kezdte az idényt – ez válogatottságot érhet (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I 2025–2026-os idényéből öt forduló telt el, de máris itt az idő a magyar válogatott első kerethirdetésére. Marco Rossi kedden jelenti be, mely játékosokra számít a világbajnoki selejtezők nyitó mérkőzésein. Az m4sport.hu összegyűjtötte azokat az NB I-es futballistákat, akik kiemelkedő teljesítményükkel felkelthették a szövetségi kapitány figyelmét; még ha szeptemberben nem is kerülnek be a keretbe, további kiegyensúlyozott szereplés esetén a közeljövőben biztosan számításba jöhetnek.

Az m4sport.hu a részletes elemzésében következő neveket említi a felfedezettek listáján:

Ötvös Bence – Berobbant a Ferencváros kezdőcsapatába, BL-selejtezők stabil szereplője, kiemelkedően labdabiztos és vertikális, a posztján előkelő helyet foglal el; több pozícióban is bevethető.
Miljan Krpics – Az ETO védelmének vezéregyénisége, kiváló labdavezetési képesség jellemzi, jelentős fejlődést mutat nemzetközi szinten is.
Csinger Márk – Visszatért Győrbe, alapemberré vált, klasszikus védekezési erények jellemzik, emellett labdakezelésben sem ügyetlen.
Tóth Barna – Rossinak már korábban is felkelthette volna az érdeklődését, azóta pedig nemzetközi kupákban is bizonyított; gólszerzés mellett párharcokat nyer, letámadásban hatékony.
Molnár Rajmund – A bajnokság góllövőlistáját vezeti, amit bombagóllal és mesterhármassal ért el. Veszélyes, amikor van terület előtte.

Rossi kedden 13 órakor hirdeti ki a keretét az Írország elleni szeptember 6-i, majd a három nappal későbbi Portugália elleni mérkőzésekre.

 

 

