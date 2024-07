Továbbjutás evezésben, kezdődnek a vívóversenyek – eredménykövető, program

Szombaton, valamivel tíz óra után már aranyéremre is esélyes magyar sportolóknak szurkolhatunk a párizsi olimpián, hiszen megkezdődik a férfi kardozók versenye és pástra lép a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron is. A folytatásban, 11 órától a magyar férfi kézilabda-válogatott Egyiptommal játszik, a női pólósaink pedig kora délután Hollandia ellen ugranak medencébe. Szurkolhatunk még az asztaliteniszezőinknek, a sportlövőinknek, az úszóinknak és vívásban a férfi kardozók mellett női párbajtőrben Muhari Eszternek is. Pétervári-Molnár Bendegúz reggel evez, Valter Attila délután országúti időfutamon indul. Mészáros Krisztofer tornász egyéni selejtezőn vesz részt délelőtt. Ebben az összefoglaló cikkünkben folyamatosan nyomon követheti a mieink eredményeit.

JÚLIUS 27., SZOMBAT – ÖSSZEFOGLALÓ



OLIMPIAI PROGRAM (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1, Eurosport2, Duna World) MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ ESEMÉNYEK EVEZÉS

9.00–12.50: férfi egypárevezős (Pétervári-Molnár Bendegúz), női egypárevezős, férfi és női kétpárevezős, férfi és női négyes – előfutamok Pétervári-Molnár Bendegúz a 6. előfutamban a 3. helyen ért célba és a középdöntőbe jutott. SPORTLÖVÉSZET

9.00: 10 m légpuska vegyes csapat, selejtező, bronzmeccs, DÖNTŐ A Péni István, Mészáros Eszter összetételű magyar csapat a 20. lett, nem jutott döntőbe. 10.30: 10 m légpisztoly, férfi és női selejtező (Fábián Sára, Major Veronika) LOVAGLÁS

9.30: lovastusa, díjlovaglás (Kaizinger Balázs) VÍVÁS

10.00: női párbajtőr egyéni (Muhari Eszter) (Tv: M4 Sport)

11.15: A 16 közé jutásért: Muhari Eszter–Tang Csün-jao (kínai)

10.25: férfi kard egyéni (Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron) (Tv: M4 Sport) 13.20: A 16 közé jutásért: Szatmári András–Bolade Apithy (francia), Szilágyi Áron–Fares Arfa (kanadai), Gémesi Csanád–Eli Dershwitz (amerikai)

21.30: női párbajtőr egyéni, DÖNTŐ (Muhari Eszter, ?) (Tv: M4 Sport)

21.55: férfi kard egyéni, DÖNTŐ (Gémesi Csanád ?, Szatmári András ?, Szilágyi Áron ?) (Tv: M4 Sport) TORNA

11.00: férfi egyéni selejtező (Mészáros Krisztofer)

15.20: férfi egyéni selejtező (Mészáros Krisztofer)

20.00: férfi egyéni selejtező (Mészáros Krisztofer) ÚSZÁS

11.00: előfutamok (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

Női 100 pillangó

Női 400 gyors (Késely Ajna)

Férfi 100 mell

Férfi 400 gyors (Sárkány Zalán)

Női 4x100-as váltó (Magyarország)

Férfi 4x100-as váltó (Magyarország)

20.30: elődöntők, döntők (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

Női 100 pillangó elődöntő

Férfi 400 gyors DÖNTŐ (Sárkány Zalán ?)

Női 400 gyors DÖNTŐ (Késely Ajna ?)

Férfi 100 mell elődöntő

Női 4x100-as váltó DÖNTŐ (Magyarország ?)

Férfi 4x100-as váltó DÖNTŐ (Magyarország ?) KÉZILABDA

FÉRFIAK

A-CSOPORT

9.00: Spanyolország–Szlovénia 25–22

14.00: Horvátország–Japán

19.00: Németország–Svédország

B-CSOPORT

11.00: Magyarország–Egyiptom (Tv: M4 Sport, Eurosport2) – élőben az NSO-n!

16.00: Norvégia–Argentína

21.00: Dánia–Franciaország VÍZILABDA

NŐK

A-CSOPORT

14.00: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.05: Ausztrália–Kína

B-CSOPORT

15.35: Görögország–Franciaország

18.30: Spanyolország–Franciaország ASZTALITENISZ

15.00: férfi és női egyes (Póta Georgina)

16.30: vegyes páros nyolcaddöntő (Ecseki Nándor, Madarász Dóra)

20.00: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért KERÉKPÁR

16.34: férfi országúti időfutam DÖNTŐ (Valter Attila) ÖKÖLVÍVÁS

15.30: női 54 kg, 1. forduló

16.18: női 60 kg, 1. forduló

17.06: férfi 63.5 kg, 1. forduló

17.38: férfi 80 kg, 1. forduló A NEM MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ VERSENYSZÁMOK TOLLASLABDA

8.30–22.00: vegyes páros, férfi páros, női páros, férfi egyes, női egyes – csoportkör (Tv: Eurosport1) CSELGÁNCS

10.00–18.09: női 48 kg DÖNTŐ, férfi 60 kg DÖNTŐ GYEPLABDA

FÉRFIAK

A-CSOPORT

10.00: Nagy-Britannia–Spanyolország

12.45: Hollandia–Dél-Afrika

17.00: Németország–Franciaország

B-CSOPORT

10.30: Belgium–Írország

13.15: Ausztrália–Argentína

17.30: India–Új-Zéland

NŐK

A-CSOPORT

20.15: Hollandia–Franciaország

B-CSOPORT

19.45: Argentína–Egyesült Államok KOSÁRLABDA

FÉRFIAK

A-CSOPORT

11.00: Ausztrália–Spanyolország

21.00: Görögország–Kanada

B-CSOPORT

13.30: Németország–Japán

17.15: Franciaország–Brazília GÖRDESZKA

12.00: férfi street selejtező

17.00: férfi street DÖNTŐ HETES RÖGBI

5-8. HELYÉRT

14.30: Új-Zéland–Argentína

15.00: Írország–Egyesült Államok ELŐDÖNTŐ 15.30: Dél-Afrika–Franciaország 16:00: Fidzsi-szigetek–Ausztrália

11. HELYÉRT

16.30: Japán–Uruguay

9. HELYÉRT

17.00: Szamoa–Kenya A 7. HELYÉRT 18.00: AZ 5. HELYÉRT 18.30: A 3. HELYÉRT 19.00: DÖNTŐ 19.45: KAJAK-KENU

Szlalom

15.00: férfi kenu

15.50: női kajak KERÉKPÁR

14.30: női országúti időfutam DÖNTŐ (Tv: Eurosport1) LABDARÚGÁS

FÉRFIAK

A-CSOPORT

19.00: Új-Zéland–Egyesült Államok

21.00: Franciaország–Guinea

B-CSOPORT

15.00: Argentína–Irak

17.00: Ukrajna–Marokkó

C-CSOPORT

15.00: Dominikai Köztársaság–Spanyolország

17.00: Üzbegisztán–Egyiptom

D-CSOPORT

19.00: Izrael–Paraguay

21.00: Japán–Mali MŰUGRÁS

11.00: női 3 méter páros DÖNTŐ (Tv: Eurosport1) RÖPLABDA

FÉRFIAK

B-CSOPORT

13.00: Olaszország–Brazília

17.00: Lengyelország–Egyiptom

C-CSOPORT

19.00: Japán–Németország

21.00: Egyesült Államok–Argentína (Tv: Eurosport1) STRANDRÖPLABDA

14.00–23.00: férfi és női selejtező SZÖRF

19.00: FÉRFIAK, 1. forduló

23.48: NŐK, 1. forduló (Tv: Eurosport2) TENISZ

12.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurospor2)

12.00: férfi és női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

19.00: férfi és női egyes, 1. forduló A szombati, nem csak olimpiai sportműsor itt olvasható!