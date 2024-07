Végig csak futottunk az eredmény után, Egyiptom három góllal legyőzte férfi kéziseinket

KÉZILABDA

FÉRFIAK

B-csoport, 1. forduló

MAGYARORSZÁG–EGYIPTOM 32–35 (15–19)

Párizs. Vezette: Nacsevszki, S. Nikolov (macedónok)

„Apa, ne kiabálj már olyan hangosan” – csitította egy tinédzser lány édesapját, aki valóban öblös hanggal, „Ria, Ria, Hungária” felkiáltásokkal közelítette meg a kézilabdameccseknek otthont adó South Arena 6 létesítményt. „Hagyjál már, szurkolni megyünk, nem?” – válaszolta tiszteletet parancsolóan a felmenő, akinél erős volt a gyanú, hogy megvolt számára a „pálinkás jó reggel” a magyar férfiválogatott délelőtti, Egyiptom elleni meccse előtt. Hiába kezdtek a mieink 11-kor, a spanyolok és a szlovénok még korábban keltek, hiszen az első meccset ők vívták ezen a napon, és telt ház előtt, remek hangulatban előbbiek nyertek, mégpedig úgy, hogy a szünetben még dél-nyugati szomszédaink vezettek.

Ennél sokkal fontosabb volt számunkra a második összecsapás – több szempontból is. Egy nagy tornát mindig fontos győzelemmel kezdeni, hiszen növeli az önbizalmat, nagy lendületet adhat a továbbiakra. Ráadásul az Egyiptom elleni meccsre mindenki ráaggatta a sorsdöntő jelzőt is, hiszen a győztes kiváló pozíciót fog a továbbjutásért vívott harcban. A találkozót még pikánsabbá tette, hogy a rivális kispadján Carlos Pastor ült, aki tavaly köszönt el a Szegedtől, ahol egy évtizeden keresztül irányította a szakmai munkát, vagyis úgy ismeri a mieinket, mint a tenyerét.

A női torna csütörtöki első napja után valaki szólhatott a szervezőknek, hogy nem kell északi körülményeket teremteni a létesítményben, ahol valóban néha kellemetlenül hűvös volt, szombatra viszont ideális körülmények között vonultak a pályára a csapatok. Mégpedig Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás előtt, aki már a pénteki megnyitót is megtekintette, szombati programja pedig ezzel a találkozóval kezdődött.

Amikor a Veszprém jobbátlövője,Jahja Omar az első támadás végén hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, nem gondoltuk, hogy a felkészülés során szinte végig biztató teljesítményt nyújtó magyar csapat beragad a rajtnál.

Pedig sajnos ez történt…

Teljesen dekoncentráltnak tűntek a mieink, eleinte úgy tetszett, mintha forró lenne a labda, nem sikerült a passzok után megfogni, rengeteg volt a technikai hiba. Lékai Máté kétszer is lépéshibát vétett, a védőinket még akkor is könnyen megverték lábbal az egyiptomiak, amikor sikerült visszarendeződni. Tizenkét év után szerepel magyar férfiválogatott olimpiai tornán, a keretből Lékain és a tartalék Mikler Rolandon senki nem járt ilyen eseményen, így talán az elfogódottság volt az oka a zűrzavarnak. Az első gólunkat egyébként Imre Bence szerezte a londoni játékok után először a párizsin, akinek édesapja, a párbajtőröző Imre Géza a nyolcaddöntőig jutott anno az angol fővárosban.

A hét gólt szerző Imre Bence volt a legeredményesebb játékosunk (Fotó: Árvai Károly)

Kellett tíz perc, hogy életjeleket mutassanak a mieink, ekkor Bartucz László is védett néhányat, sikerült néhány gyors találatot szerezni és egy 3–0-s jó szakasszal feljöttünk egy gólra. Sajnos csak pillanatokig tartott az öröm, a mi hibáink után a lerohanásokkal operáló egyiptomiak villámgyorsan visszaállították a négygólos különbséget, Chema Rodríguez pedig időt kért. A szövetségi kapitány intelmei nem hatottak, rögtön beszéde után ismét jött egy eladott labda, amely elindított egy újabb lavinát, a villámgyors rivális a 18. percben már nyolc góllal vezetett, a 16 kapott találat pedig ijesztőnek és rengetegnek tűnt.

Szerencsére azonban a maradék időben már csak hármat kaptunk a szünetig, ellenben sikerült olyan különbségre zárkózni, amelynek köszönhetően maradt remény a folytatásra, csak négy volt közte a szünetben.

Ez a tudat pedig már nagy erőt adott a mieinknek, akiknek a védekezése óriásit javult a második félidőre. Persze ehhez az is kellett, hogy támadásban jobban megbecsüljük a labdát és jók legyenek a befejezések. Palasics Kristóf a kapuban bemutatott néhány bravúrt, Ancsin Gábor remek átlövésekkel jelentkezett, és amikor Imre a 43. percben kihagyott hétméterese után a kipattanót a kapuba lőtte, végre utolértük az egyiptomiakat.

Sajnos a lélektani előnnyel nem sikerült élni, az ellenfél nem omlott össze, összekapta magát és megint elhúzott három góllal, az idő pedig egyre fogyott. Lékai góljaival kapaszkodtunk, aztán a másik irányítónk, Fazekas Gergő is visszahozta a csapatot mínusz egy gólra. De nem volt szerencsénk, Palasics-védés után is visszakerült a labda az ellenfélhez, ami után gólt szerzett, aztán Ilic Zoran és Fazekas is eladott egy-egy labdát, Bóka Bendegúz lövése a kapufán csattant, Egyiptom pedig kíméletlenül megbüntette a hibáinkat. Az utolsó percek megint a mieinké voltak, sikerült kihasználni, hogy a rivális kapus nélkül támadott és másfél perccel a vége előtt megint csak eggyel vezetett Egyiptom. Hiába, Bodó Richárd kiállítása végleg megpecsételte a sorsunkat, összességében megérdemelte az ellenfél a győzelmet.

Tény, hogy innentől pokoli nehéz dolga lesz válogatottunknak, hiszen bravúrra, bravúrokra lesz szüksége a továbbiakban, de higgyünk benne, hogy ez sikerülhet.

Bánhidi Bence (labdával) nagyot küzdött beállóban (Fotó: Árvai Károly)

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT PROGRAMJA

JÚLIUS 27., SZOMBAT

Magyarország–Egyiptom 32–35

JÚLIUS 29., HÉTFŐ

21.00: Argentína–Magyarország

JÚLIUS 31., SZERDA

9.00: Norvégia–Magyarország

AUGUSZTUS 2., PÉNTEK

9.00: Magyarország–Dánia

AUGUSZTUS 4., VASÁRNAP

16.00: Magyarország–Franciaország

PERCRTŐL PERCRE (RÓTH ZOLTÁN)