A férfi 4x100-as gyorsváltónk nyolcadik lett

AZ OLIMPIA ÚSZÓVERSENYEIT Európa legnagyobb fedett sportlétesítményében, a Párizs közeli Nanterre-ben található La Defense Arenában rendezik meg. A létesítmény a Racing 92 nevű uniós rögbicsapat otthona, amelynek mérkőzésein több mint 30 ezer néző befogadására képes. Uszodává alakítva 17 ezren látogathatnak ki a csarnokba, amely már az első estén teljes kihasználtsággal működött. A versenyzők eszméletlen hangzavarban ugrottak a medencébe, és amikor a hajrához közeledtek, fülsüketítő robaj zúgott végig a lelátókon.

Szombaton négy magyar érdekeltségű versenyszámot rendeztek. Ebből sajnos háromban már a délelőtti program során elbúcsúztak a mieink.

A nőknél 400 méter gyorson a harmadik olimpiáján úszó, ugyanebben a számban Rióban 21., Tokióban 10. helyezést elérő Késely Ajna a harmadik előfutamban ugrott medencébe, együtt a világcsúcstartó Ariarne Titmusszal és a hétszeres olimpiai bajnok amerikai Katie Ledeckyvel. A magyar versenyző hetedikként csapott célba, amivel összesítésben a 13. helyezést érte el.

A férfiaknál 400 gyorson Sárkány Zalán számára bemelegítés volt a verseny, ebben a számban B-szintidővel vívta ki a részvételt, számára a 800 és 1500 méteres táv nagyobb hangsúlyt kap. A második futamban harmadik lett, végül azonban tizenhárman is elé kerültek a rangsorban.

A Senánszky Petra, Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett összeállítású női 4×100-as gyorsváltó futamában hatodik, összesítésben tizedik lett, így nem vívta ki a fináléban való részvételt. Hogy azért legyen kinek szurkolni este, arról a férfiaknál ugyanebben a számban úszó, Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítású férfi 4×100-as férfi gyorsváltó gondoskodott. A magyar kvartett első tagja, Németh remekül rajtolt, az első helyen adta át a helyét Szabónak. A végére az olaszok mögött két századmásodperccel lemaradva negyedikként értek be a mieink, összesítésben ez hetedik pozíciót ért.

Az esti program nyitányaként a női 100 méteres pillangóúszás középdöntőjét rendezték, s az első futamban máris volt mit torkaszakadtából ünnepelnie a közönségnek: a délelőtti előfutamban negyedikként beérő amerikai Gretchen Walsh olimpiai rekordot jelentő 55.38-as idővel úszott célba, s összesítésben is első helyezettként jutott döntőbe.

A menü a férfiak 400 méteres gyorsúszásával folytatódott: a német Lukas Märtens magabiztos előnnyel ért célba, honfitársa, Paul Biedermann a 2009-es római vb-n felállított csúcsát azonban, 1.71 másodperccel elmaradva, nem veszélyeztette. Elsőként Németország himnusza csendült fel – sőt, elementáris erővel dübörgött – az arénában, a nézőtér egyik sarkában pedig egy csapat szurkoló földön túli boldogság közepette lobogtatta az úszó szülővárosának labdarúgócsapata, az 1. FC Magdeburg zászlaját.

A folyatásban ugyanebben a számban a nők érkeztek rajtkőhöz. A versenyzők bemutatásánál a legnagyobb ovációt az olimpiai csúcstartó amerikai Katie Ledecky kapta, a rajt előtti csendet is egy harsány „Szeretünk, Katie!” kurjantás törte meg, a verseny azonban sokkal inkább a 2023-as fukuokai vb-n a jelenlegi világcsúcsot felállító ausztrál Ariarne Titmusról szólt, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megdöntse saját rekordját. 100 méter után négy, 150-et követően három, aztán a következő két 50 méteres etap után két-két századnyira volt korábbi legjobb eredményétől.

Titmus ritmusa azonban a hajrára némileg csökkent, s végül 2.01 másodperccel elmaradt a világcsúcsától, ám az aranyérmét sem a mögötte 88 századdal beúszó kanadai Summer McIntosh, sem pedig a 3.37 másodperces hátránnyal, harmadikként beérkező Ledecky nem tudta veszélyeztetni.

Ezután rendezték az este utolsó középdöntőjét, férfi 100 méteres mellúszásban. A világ- és olimpiai csúcs birtokosát, Adam Peatyt az összetett eredményeket tekintve a legjobban Csin Haj-jang közelítette meg meg, a kínai nyolc századdal maradt le a brit mögött.

Ez követően Titmus is megkapta az aranyérmét, s míg a szurkolók az arénában díszkört sétáló ausztrált ünnepelték, a rendezők nekiláttak átalakítani a dobogót nagyobb méretűre. Eljött a 4×100-as gyorsváltók döntőinek ideje! A nők között a franciák is érintettek voltak, s az egész versenynap legszédítőbb hangulatú versenyét élhettük át, még úgy is, hogy a házigazda végül hatodik lett. Az első ötven méteren brit Anna Hopkin fordult az élen, utána viszont átvették a vezetést az ausztrálok: Molli O’Callaghan, Shayna Jack és Emma McKeon is elsőként adta át a stafétát, majd a végén Meg Harris hazája saját, Tokióban elért olimpiai rekordját 77 századdal megdöntve ért célba! Másodikként az amerikai, harmadikként a kínai négyes végzett.

A 100 mell középdöntőjében rangsorolásra volt szükség a nyolcadik helyért, így ez volt az utolsó szombati versenyszám, ugyanakkor az eredeti program alapján az estét záró esemény a férfiváltó lett volna, a délelőtt hetedikként záró magyar úszókkal az egyes pályán.

Ennek során Németh Nándor a harmadik legjobb reakcióidővel rajtolt, majd harmadikként adta át a terepet Szabó Szebasztiánnak. Az élen közben ádáz amerikai–kínai csata alakult ki. Az első 100 után Jack Alexy előtt még Pan Csan-le vezetett, aztán jött Chris Giuliano és az élre állt. A 2008-ban Pekingben, az Egyesült Államok úszói által felállított rekordot többször is „meghaladták”, ám végül nem tudta megdönteni azt a Hunter Armstronggal, majd Caeleb Dressellel az élen záró csapat. Mindeközben a magyar négyes egyre hátrébb került: a másodikként úszó Szabó Szebasztián hetedikként érkezett be, majd a már nyolcadik Jászó Ádámmal és Kós Huberttel utolsók lettek a mieink a fináléban.

ÚSZÁS

Férfi 4x100-as váltó, DÖNTŐ

1. Egyesült Államok 3:09.28

2. Ausztrália 3:10.35

3. Olaszország 3:10.70

4. Kína 3:11.28

5. Nagy-Britannia 3:11.61

6. Kanada 3:12.18

7. Németország 3:12.29

8. Magyarország (Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert) 3:13.11

Férfi 400 gyors, DÖNTŐ

1. Lukas Märtens (Németország) 3:41.78

2. Elijah Winnington (Ausztrália) 3:42.21

3. Kim Vu Min (Dél-Korea) 3:42.50

4. Samuel Short (Ausztrália) 3:42.64

5. Guilherme Costa (Brazília) 3:42.76

6. Fej Li-vej (Kína) 3:44.24

Női 400 gyors, DÖNTŐ

1. Ariarne Titmus (Ausztrália) 3:57.49

2. Summer McIntosh (Kanada) 3:58.37

3. Katie Ledecky (Egyesült Államok) 4:00.86

4. Erika Fairweather (Új-Zéland) 4:01.12

5. Isabel Gose (Németország) 4:02.14

6. Paige Madden (Egyesült Államok) 4:02.26

Női 4x100-as váltó, DÖNTŐ

1. Ausztrália 3:28.92 – olimpiai csúcs

2. Egyesült Államok 3:30.20

3. Kína 3:30.30

4. Kanada 3:32.99

5. Svédország 3:33.79

6. Franciaország 3:34.99