Vereséggel indult a női pólótorna, Hollandia a végén jobban koncentrált

VÍZILABDA

NŐK

A-CSOPORT

Magyarország–Hollandia 8–10 (2–4, 1–0, 3–2, 2–4)

ÖSSZEFOGLALÓ

Dugig telt a metró 13-as vonala Párizsban, mindenki Saint-Denis városrészbe sietett – egyelőre nem a magyar női vízilabda-válogatott hozta lázba a franciákat, hanem a hetesrögbi-csapatuk, amely Dél-Afrika ellen elődöntőzött a Saint-Denis stadionban. És a hatalmas arénát csak egy sugárút választja el az Aquatic Centre-től, ahol a mieink a hollandok ellen nyitották meg a játékok vízilabdatornáját.

A helyi hangulatfelelősök mindent megtettek, hogy lendületbe hozzák a szurkolókat, nem is csinálták rosszul: szerencsére a magyar drukkerek is hallatták a hangjukat, illetve több piros-fehér-zöld zászlót is felfedezhettünk a lelátón. Látva azt, amit együttesünk bemutatott a felkészülés során, hogy látszólag feszültség nélkül és jó hangulatban hangoltak az első erőpróbára, lehettünk optimisták.

A ráúszásnál nem mi vittük el a labdát, viszont jó védekezéssel kezdtünk a centeren. Kaptunk rögtön egy emberelőnyt, csapatkapitányunk, Keszthelyi Rita elég korán lőtte el, hibázott. Odaát ötméterest ítéltek, a balkezes Simone van de Kraats be is vágta. Néhány eseménytelen akció után jó helyzetben csúszott ki Faragó Kamilla kezéből a labda, és a büntetés újabb gól formájában érkezett, ezúttal Sabrina van der Sloot volt a tettes, aki játszott korábban Szentesen és az UVSE-ben is.

Borzalmasan kezdtünk, nulla hármat mutatott már az eredményjelző, amikor Mihók Attila, egyik szövetségi kapitányunk időt kért. Kiharcolt emberelőny következett, rosszkéz oldalról meg Leimeter Dóra találata, először voltunk eredményesek. Kisebb lóba után Szilágyi Dorottya is szerzett egy szép gólt, csak közben Kittylynn Joustra szomorított el minket…

Nem tűnt behozhatatlannak a hátrány, de a kapunk közelében sokkal határozottabb, szigorúbb védekezésre volt szükség a folytatásban. A második negyed elején pozitív változást láthattunk ezen a téren, jött szép védés Magyari Aldától is, úgyhogy következő lépésként jöhetett a gólok ipari mennyiségű termelése. Sajnos Faragó emberelőnyben előbb nem mert lőni, amikor kellett volna, utána már lőtt, akkor is kellett, viszont a blokk segített a hollandoknak. És hogy milyen egy jó mentalitású sportoló? Pontosan olyan, mint Faragó Kamilla, aki nem vesztette el a hitét, az önbizalmát, a következő támadás során már gólt lőtt, ezzel négy háromra hozta fel legjobbjainkat. Labdaszerzéssel is észrevétette magát, az újabb kísérletét viszont kiszedte a kapuból Laura Aarts, akit szintén nem kell bemutatni azoknak, akik rajonganak idehaza a női vízilabdáért. Egy nullára megnyertük a második nyolc percet, erre lehetett építeni a folytatásban.

Vályi Vanda bebrusztolta, kiegyenlítettünk, sőt, lélektanilag előnybe kerültünk. Van de Kraats második góljával visszavette a kezdeményezést Hollandia, Gurisatti a blokkba lőtt, azonban Magyari védett egy nagyot megint. Gurisatti is egymást követő harmadik kísérletére lőtt a kapuba (5–5), nagyon szuper, most már vezessünk is egyszer, gondoltuk magunkban. Gondolni valamire persze nagyon egyszerű, pláne ha a kivitelezéshez semmi közünk: kontrafault miatt elvették tőlünk a labdát, a gyors ellenakció meg holland gólt eredményezett. Mintaszerű emberelőny-kihasználással rukkoltunk ezután ki, Garda Krisztina remek ütemben tette Vályi kezére a labdát.

A negyedik negyedet fórral kezdhettük, Parkes Rebecca nem tudta megfogni a játékszert, s mire a túloldalon behúztuk a strigulát a holland emberelőnyhöz, meg is kaptuk a hetedik találatot. Szilágyi Dorottya lövése nem volt rossz, csak semmit nem értünk el vele, mert a kapufát zörgette meg. Jött a dráma: Vivian Sevenich centergólja, amely után, hat nyolcnál a győzelem nehezen elérhetőnek tűnt. Szerencsére nem volt értelme a kávéházi okoskodásnak: fifikás akciógóllal Vályi Vanda szépíteni tudott, Szilágyi lövése pedig olyan erős volt, hogy a kapus kezét is elvitte, ezzel megint kiegyenlítettünk.

Előnybe viszont csak nem akartunk kerülni, 2:05-tel a vége előtt időt kértek a hollandok, hogy precízen kivitelezhessék a kulcsfontosságú emberelőnyüket. Magyari hárított, kiegészültünk, majd labdát szereztünk. Minden klappolt, úgyhogy nem is jöhetett volna más mint egy magyar gól – lett helyette Keszthelyi-rontás, kiállítás a visszaúszásnál és újabb holland időkérés. Aztán óriási üvöltés riválisunk gólszerzőjétől, Lola Moolhuijzentől (9–8 oda). Utolsó egyenlítési esélyünk a kapufán halt el, megkaptuk a kegyelemdöfést is – kétgólos vereséggel kezdett az A-csoportban a magyar válogatott. 8–10

A Mihók Attila társkapitánnyal készített interjúnkat ide kattintva lehet elolvasni.

A magyar női vízilabda-válogatott olimpiai kerete

Kapusok: Magyari Alda, Neszmély Boglárka

Mezőnyjátékosok: Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Mahieu Geraldine, Parkes Rebecca, Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda

Szövetségi kapitányok: Mihók Attila, Cseh Sándor