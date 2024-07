Micsoda siker: Muhari Eszter elődöntős női párbajtőrvívásban!

A 23 éves, világranglista-22. kiemelt kínai Jü Sze-han ellen Muhari Eszter számított esélyesnek és ennek megfelelően indult a negyeddöntő. Az ázsiai lány megfontoltan jött előre, de szinte olvasott a magyar lány a gondolataiban, többször is ügyesen szúrt közbe. Aztán sorozatban három tust adott a rivális Muharinak, aki továbbra sem gyorsított a tempón, ám türelme eredményesnek bizonyult, a harmadik harmad előtt két tussal már vezetett. Nagyon feküdt a magyar lánynak, hogy hagyta ellenfelét jönni, és rendszerint remek mozdulattal állította meg, így egyre nagyobb előnybe került. A vége pedig már sima lett, az idő is szorította a kínai lányt, aki hiába indult előre rendületlenül, sorban szedte be a tusokat, Muhari Eszter végül simán, 15–10-re nyert.

„Tudtam, hogy nehéz feladatom lesz a kínai riválisom ellen, úgy éreztem, mentálisan mindketten azonos szinten vagyunk, nagyon szívósan küzdött eddig. A legfontosabbnak azt tartottam, hogy fejben erősebb legyek: amikor szoros volt az asszó, akkor is tudtam, hogy mit kell tennem a győzelemért. Az elődöntőben a francia Auriane Mallo-Breton következik, aki hazai közönség előtt vív, ki kell zárnom a külső körülményeket” – mondta a győztes asszó után Muhari.

Az elődöntőt 19.25 órától rendezik.

PÁRIZS 2024

NŐI PÁRBAJTŐR, EGYÉNI

NEGYEDDÖNTŐ

Muhari Eszter–Jü Sze-han (kínai) 15:10

Korábban

A 16 közé jutásért: Muhari–Tang Csün-jao (kínai) 15:10

Nyolcaddöntő: Muhari–Szong Sze Ra (dél-koreai) 15:6