Muhari Eszter az első magyar dobogós, bronzérmes Párizsban!

A kínai Tang Csün-jao, a dél-koreai Szong Sze Ra és az ugyancsak kínai Jü Sze-han elleni sikert követően az elődöntőbe jutott az élete első olimpiáján szereplő, 21 éves Muhari Eszter. A fináléért a világranglista hatodik helyezettje, a hazai közönség hatványozott biztatását élvező Auriane Mallo-Breton ellen vívott, aki túl nagy falatnak bizonyult, 15:9-re legyőzte sportolónkat. A világranglista kilencedik helyén álló kiválóságunk így a másik elődöntő vesztesével, a lajstromban nála három hellyel hátrébb rangsorolt észt Nelli Differttel mérhette össze tudását a bronzasszóban.

Muhari Eszter–Nelli Differt

Elsőként Differt érkezett a pástra, őt követte Muhari Eszter. Koncentrált tekintet mindkét hölgytől, készen álltak a csatára – olimpiai érme eddig egyiküknek sem volt még. Muhari lábfejre támadott, nem jött össze, az első tust 15 másodperccel később Differt vitte be (0:1). Picit aktívabb próbált lenni a magyar, meg is lett az eredménye (1:1). Nagyon szép, ravasz támadás Muharitól, érezte a tempót, talált (2:1). Együttes találat következett (3:2). Differtnek meg kellett indulnia, meg is indult, ügyesen csinálta (3:3). Muhari szépen találta meg a helyet, elkapta azt észt felkarját (4:3), az ő előnyével zárult az első etap.

Elindult a második három perc, 37 másodperc elteltével együttes találat született (5:4). Muhari támadni szeretett volna, Differt ravaszul megszúrta az alkarját, egyenlített (5:5). Sorozatban a második találatát adta Differt, fordított, majd rögvest kettőre növelte a különbséget (5:7). Megvan a mellkas, 6:7 az állás! A pengeváltást követően Muhari egalizált (7:7). Mindketten jó ütemben indultak meg, együttes tus (8:8), egyenlő állással zárult a második harmad.

Jöhet az utolsó felvonás! Az első találat az észté, nála az előny (8:9). Újabb együttes (9:10). Kiváló támadás Muharitól, combon szúrta Differtet (10:10). Az észt újabb pontot ért el, vezetett (10:11), s hamarosan kiderült, nem is eggyel, hanem kettővel (10:12). Egy perc harmincnyolc másodperc maradt hátra, Muhari elkapta a csuklót (11:12). Jött az újabb tus, a magyar lány gyönyörűen vállon találta az észtet (12:12). Ötvenöt másodperc maradt, amikor Differt ismét pontos volt (12:13), de Muhari egyből reagált (13:13). Fél perc, együttes (14:14) – döntő tus határoz az éremről. Lepörgött az óra, nem született döntés.

Következett a mindent eldöntő egy perc. Tizenegy másodperc elteltével Muhari talált! Megvan a bronzérem – nemcsak Muhari Eszter első olimpiai érme, hanem Magyarország első párizsi medáliája is!

PÁRIZS 2024

NŐI PÁRBAJTŐR, EGYÉNI

BRONZASSZÓ

Muhari Eszter–Nelli Differt (észt) 15:14

Korábban

A 16 közé jutásért: Muhari–Tang Csün-jao (kínai) 15:10

Nyolcaddöntő: Muhari–Szong Sze Ra (dél-koreai) 15:6

Negyeddöntő: Muhari Eszter–Jü Sze-han (kínai) 15:10

Elődöntő: Muhari Eszter–Auriane Mallo-Breton (francia) 9:15