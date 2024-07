A címvédő amerikaiak győzelemmel kezdtek a női vízilabdatornán Párizsban

Nobilis Márton, agrárminisztériumi államtitkár Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést.

„Gyerekkorom óta rajongok a sporteseményekért és köztük is legjobban az olimpiáért. Az első emlékeim 1988-ból valók, amikor fekete-fehér TV-n láthattam Darnyi győzelmét. 1992-ből emlékszem Barcelonában a Regnum táborban hallgatott Egerszegi győzelmekre, vagy a Szemesen nézett tizenegyedik aranyéremre, 1996-ból Atlantából a partról felrohanva Kokó aranyérmére, 2000-ben Sydneyből a földrajz órán hallgatott Kovács Ági győzelmére, vagy a hajnali vízilabda döntőre amit párhuzamosan néztem a kézis lányok döntőjével. 2004-ben Athénban már volt szerencsém ott lenni, ahol talán a legemlékezetesebb a vízilabda válogatott győzelme volt Szerbia és Montenegró ellen. 2008-ban sokáig vártunk, amikor Vajda Attila az utolsó előtti napon megszerezte az első magyar aranyérmet. De ugyanígy emlékezetes Kozmann Gyuri barátom és Kiss Tamás csodálatos bronzérme, abban a hajóban talán ott volt a pár héttel előtte elhunyt Kolonics György szelleme is. 2012-ben Londonban személyesen éltem át a kajak kettes aranyérmét, majd a vonaton hazafelé menő szurkolóknak rádióról közvetítettem az Izland elleni negyeddöntőt. A 2016-os Riói olimpia talán leginkább Hosszú Katinkáról szólt, 2021-ben pedig pár hetes Sári lányommal a kezemben éjszakánként szurkoltam és együtt örültünk Szilágyi Áron harmadik győzelmének.” – írja Nobilis Márton.

Az államtitkár így folytatja: „Így érkeztünk el Párizshoz, ami a mi olimpiánk kellene, hogy legyen. Sajnos a Momentum úgy gondolta, hogy elveszi tőlünk ezt az álmot, hogy Budapest olimpiát rendezhessen. Azóta a Momentum gyakorlatilag megszűnt, az álom pedig tovább él! Bár ez most távolinak tűnik, de továbbra is nagy vágyam, hogy egy budapesti olimpia szervezésében dolgozhassak. Budapesten, olimpiai aranyérmekért szurkolhassak és elhozzuk gyönyörű fővárosunkba az olimpiai lángot. Addig is, bár fájó leírni, hiszen mennyivel nagyobb élmény lenne kisétálni a Margitszigetre, Puskás Arénába elmenni Szegedre vagy a Balatonra, de irány Párizs, az én tippem: 9 arany 6 ezüst 8 bronz.

Hajrá magyar sportolók, hajrá Magyarország!”