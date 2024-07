Párizs 2024: Grózer 24 pontjával ötszettes német győzelem a röplabdatorna nyitányán

Az első szettet a németek nyerték meg, azonban az ázsiaiak fordítani tudtak, s bizony a negyedik játszmában igencsak megizzadt az európai gárda, hogy egyenlíteni tudjon, de egy 30:28-as szettel kiharcolta a döntő játszmát, amelyben már végig dominált, s négy mérkőzéslabdából a másodikat ki is használta. A találkozó legeredményesebb játékosa ifjabb Grózer György lett, akinek 5 blokkja és 4 ásza is volt a találkozón, emellett 15 támadása is sikeres volt.





PÁRIZS 2024

RÖPLABDA

Férfi csoportkör, C-csoport:

Németország–Japán 3:2 (17, –23, –20, 28, 12)