„Olyan attitűddel léptek pástra a magyar férfi párbajtőrözők, amely már az ellenfeleket is átgondoltabbá teszi”

„A párizsi olimpiára való felkészülés során két út állt előttem: vagy Siklósi Gergő köré építek egy csapatot, vagy behozom ezt a fiatal társaságot (Andrásfi Tibor, Nagy Dávid, Koch Máté), és Gergőt építem be ebbe a csapatba. A B-opció mellett t tettem le a voksomat. Az első időszakban a fiatalok vívtak, és inkább Gergő ült a padon. Olyankor állt, be, amikor kiélezett szituációkban „segíteni kellett a csapatnak”, vagy szükség volt Gergő jelenlétére, megjelenésére, átütőerejére. Az évek alatt felnőttek a srácok arra a szintre, hogy nem kellett őket trenírozni, gyakoroltatni. Mind a négy srác olyan komoly attitűddel rendelkezett, amely már az ellenfeleket is átgondoltabbá teszi.”

A teljes beszélgetés: