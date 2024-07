Párizs 2024: Major Veronika első helyen jutott a női légpisztolyosok döntőjébe

Az elsők között lépett ki a lőállásból Major Veronika, riválisai közül sokan még akkor kezdték el a 10 méter légpisztoly alapversenyének utolsó sorozatát, mégis biztos lehetett a döntőbe jutásban a keszthelyi klasszis. Olyat még nem látott a világ, hogy 582 kör ne legyen elég a fináléhoz, márpedig Major ennyit lőtt – edzéskörülmények között is szenzációs eredmény, olimpián kiváltképp.

Persze pontosan tudjuk, milyen formában versenyzett az elmúlt időszakban, abban is joggal reménykedtünk, hogy ott lesz a legjobbak között, de mégiscsak bitang erős volt a mezőny, többek között kínai, dél-koreai és indiai klasszisokkal. Mégsem ők nyerték az alapversenyt, hanem a magyar pisztolyos, aki az első tizenöt lövéséből hét 9-est lőtt, a következő negyvenötből mindössze tizenegyet. Mindent úgy csinált, ahogy a nagykönyvben meg van írva: a második sorozat közepén nagyon elkapta a fonalat, gyorsan, jó ritmusban lőtt. Hosszabb szünetre nem volt szüksége, semmin sem kellett változtatnia, mert egymást érték a belső tízesek, a 98 körös második sorozatot egy 96-os, majd két 97-es követte.

Aztán jött a hatodik széria, amitől leesett az állunk. Talán átfutott az agyán, hogy nagy lehetőség kapujába került, de egyáltalán nem izgulta el az utolsó lövéseket – éppen ellenkezőleg, úgy állt a lőállásban, mintha csak egy átlagos szombat délelőttön gyakorolna a Fehér úton. Ez a délelőtt viszont cseppet sem volt átlagos: a 99 körös (kilenc tízes, egy kilences) utolsó sorozat feltette a koronát Major Veronika teljesítményére, akinek az 582 kör nem csupán a döntőhöz volt elég, az alapversenyt is megnyerte vele.

Ennek sajnos nem lesz jelentősége a vasárnap délben kezdődő nyolcas fináléban, amiről nem véletlenül mondják, hogy merőben más műfaj, de Major Veronikát nem kell féltenünk, szombati teljesítménye alapján reális esélye van rá, hogy (ismét) maradandót alkosson. A szám másik magyar indulója, Fábián Sára Ráhel 566 körrel a 33. helyen zárt. A döntőbe Major mellett két kínai, két dél-koreai, egy indiai, egy vietnami és egy török pisztolyos jutott be.

– Így most azt mondom, nem bánom, hogy csak áprilisban szereztem meg a kvótát, mert ez rákényszerített arra, hogy ne álljak le, ne kényelmesedjek el és ez most kamatozott – nyilatkozta az MTI-nek Major Veronika, aki azt is elárulta, hogy sikerült minden zavaró körülményt, így a szállás kellemetlenségeit is kizárni a gondolataiból és tökéletesen ráhangolódott a viadalra. – Nem szabad felvenni ezeket a dolgokat, mert akkor nem tudnak megviselni az ilyen kényelmetlenségek.

Major a versenyével elégedett volt, főleg annak fényében, hogy nehezebben indult számára, mint ahogy tervezte.

– Az első tíz lövés kicsit döcögős volt, meg is kellett állnom, és ki kellett mennem edzőmhöz, Győrik Csabához, hogy átbeszéljük a dolgokat, de utána már nem volt probléma. Úgy gondolom, hogy a jó felkészülés meglátszott most, végig bíztam a technikában és nagyon jól tudtam lőni. Örülök a döntőnek, annak pedig különösen, hogy első lettem ma.

Mindehhez azt is hozzátette, hogy a vasárnap 12 órakor kezdődő fináléra igyekszik teljesen kipihenni magát és beszélni fog a sportpszichológusával is, de nem akarja „túlgondolni" a finálét.

– Technikailag és taktikailag is tökéletesen kivitelezett volt ez Verától, ami nagy örömöt okozott a számomra. Azt külön kiemelném, hogy Vera most, az olimpián lőtte meg idei legjobb eredményét, ami óriási teljesítmény – dicsérte tanítványát Győrik Csaba, aki azt is megjegyezte, hogy Majornak a számára rosszul sikerült tokiói olimpia óriási tapasztalatot adott, amit most kamatoztatni tudott. – Sokszor szeretnénk azt mondani, hogy az olimpia is csak egy verseny, de nem az. Teljesen más, mint a többi, amit csak akkor tudsz megtapasztalni, amikor ott vagy.

A tavalyi világbajnokságon negyedik, első olimpiáján szereplő Fábián a 90 körös második sorozata után 95-tel és 97-tel folytatta, az utolsó húsz lövésébe aztán megint több hiba csúszott, így 566 körrel fejezte be a 33. pozícióban a viadalt.

– Úgy érzem, a lelkemet kidolgoztam verseny közben, még ha az eredmény ezt nem is tükrözi – mondta az MTI-nek Fábián Sára. – Többször ki tudtam jönni a gödörből menet közben, ennek pedig örülök. Sajnos ebben most ennyi volt, de átestem a tűzkeresztségen és várom a huszonöt métert.