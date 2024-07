Koch Máté: Miért én féljek? Féljenek az ellenfelek!

– Ha tavaly ilyenkor beszélgettünk volna és akkor álltunk volna egy olimpia előtt, más lett volna ez az interjú – nagyot fordult a világ önnel az elmúlt egy évben.

– Ez valóban így van – erősítette meg Koch Máté, aki egy évvel ezelőtt egyéni világbajnoki címet szerzett Milánóban. – Ez a változás a vívásomon is meglátszik, és változott némiképp a személyiségem is, ez utóbbi persze összefügg azzal, hogy egyéni vébéaranyat szereztem, a csapattal pedig Európa-bajnokok lettünk. Érzékelem, hogy jobban odafigyelnek rám, a szerepem is más lett a csapatban, sokkal többet kell kockáztatnom egy-egy versenyen.

KOCH MÁTÉ TAMÁS – NÉVJEGY Született: 1999. július 18., Budapest

Sportága: (párbajtőr) vívás

Klubja: Vasas SC

Edzői: Halla Péter, Boczkó Gábor

Legjobb eredményei: világbajnok (egyéni, 2023), Európa-bajnok (csapat, 2023), Eb-3. (csapat, 2019)

– Kell azt erősítenie magában, hogy immár világbajnok, vagy épp ellenkezőleg, el kell engednie a milánói eredményt: motiválja, vagy az olimpiai felkészülésben éppen hogy hátráltatja a vébécím?

– A napokban jöttem rá, hogy természetesen nagyon foglalkoztat az olimpia, de nem izgulok, inkább csak izgatottság van bennem, éspedig amiatt, vajon milyen lesz. Világbajnokságról és Európa-bajnokságról van már képem, de az olimpiát nem tudom hová helyezni, nem tudok mihez viszonyítani. Egyszerűen nem tudom mihez hasonlítani, úgyhogy ezzel azért meg kell birkóznom. Ugyanakkor világbajnok vagyok, a világranglista elején állok, miért én féljek? Miért én tartsak az ellenfelektől? Papíron az egyik legnagyobb esélyesnek számítok, nekem nem szabad attól félnem, hogy az ellenfelek legyőzhetnek – féljenek ők! Nem én megyek oda a pásthoz Párizsban, hanem az ellenfél jön oda hozzám, ő akar engem megverni. Nekem ezt így kell felfognom, és ha sikerül, szerintem jelentős eredményeket érhetek el.

Koch Máté és Boczkó Gábor (Fotó: Földi Imre)

– Kitől gyűjtögeti az információkat az olimpiáról? Ki segít abban, hogy mégiscsak legyen valamiféle elképzelése arról, mi vár önre?

– Szilágyi Áron az eskütétel során elmondta a beszédében, hogy Londonban egy órán keresztül ült az olasz ellenfelével szemben, mert csúszott a program, Siklósi Gergő is szokott beszélni az olimpiáról, de edzőm, Boczkó Gábor is beavatott már abba, ő hogyan élte meg az ötkarikás versenyeket. Persze nagyon jó, hogy ezt elmondják nekem, de megküzdeni mindazzal, ami rám vár, nekem kell. Nem lehet elszaladni, elmenekülni, ebbe bele kell állni, ezt az akadályt át kell ugrani. Nem mondom, hogy könnyű lesz, ugyanakkor nagyon szerencsés vagyok, hogy egyáltalán átélhetem ezt sportolóként – csak a párbajtőrvívásban tudnék olyan klasszisokat sorolni, akik ki sem jutottak az olimpiára. Én viszont ott leszek, ott lehetek Párizsban, szerintem kulcsfontosságú lesz, hogyan tudok reagálni az olimpiai körítésre.

Koch Máté (jobbra) a tavalyi világbajnoki döntőben legyőzte az olasz Davide Di Verolit, aki Párizsban is nagy riválisa lesz (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Meg ne haragudjon a kérdésért, de mikor nőtt fel ennyire? Korábban saját maga is elismerte, hogy van önben még a gyerekkori énjéből, hogy kicsit másként látja a világot – most meg itt áll előttem egy érett sportoló, aki magabiztos, aki rendkívül jó gondolatokat oszt meg a külvilággal.

– Az elmúlt egy év megtanított arra is, hogy a sikert tudni kell kezelni. A világbajnoki arany után ugyan voltak dobogós eredményeim a világkupa-viadalokon és a Grand Prix-versenyeken, ám az arany nem jött össze, csak csapatban, és ott is csak egyszer. Persze, a vébé után is azt mondtam, hogy innentől azért nem az lesz, hogy majd én nyerek meg minden versenyt, ám ha ugyanazzal az alázattal dolgozom tovább, kijöhet egy újabb jó eredmény, bár a vívásban nincs garancia semmire, itt nagyon sok jó vívó vetekszik az első helyért, nehéz nyerni. Azt hiszem, szerénynek mondhatom magam, de a vébéarany után kulcsfontosságú is volt, hogy ne vigyen el a világbajnoki mámor. Nem vitt el, jól tudom kezelni a sikert, és ezt az is mutatja, hogy továbbra is a világranglista élmezőnyében vagyok – igaz, az első helyemet egy rendkívül jó hajrának köszönhetően három ponttal „elvette” Siklósi Gergely. De mivel az olimpián sorsolás van, addig csak úgynevezett párok vannak, még az is lehet, hogy én leszek a verseny első kiemeltje.

– Nem szeretnek különbséget tenni az egyéni és a csapatverseny között, ön is úgy áll hozzá, hogy Párizsban két esélye lesz?

– Igen, így. Tavaly Milánóban július 26-án nyertem, Párizsban július 28-án lesz az egyéni verseny: remélem, ezúttal is olyan napom lesz, mint egy évvel ezelőtt volt, akkor tényleg azt éreztem, senki sem tud legyőzni. A világkupa-sorozatban az egyénit követő napon rendezik a csapatversenyt, itt viszont öt nap telik el a két pástra lépésünk között, úgyhogy bármi is történik az egyéni viadalon, lesz ideje leülepednie. A csapatverseny új viadal lesz, új hullámra ülünk – tehát az előbbi nem lesz befolyással az utóbbira.

– Az utóbbiban, vagyis a csapatversenyben sokan szép eredményt várnak önöktől: árulja el, mitől, miért ilyen jó ez a válogatott?

– Azért például, mert bár kaptunk pofonokat az elmúlt években, mindig képesek voltunk felállni. Az olyan sikerre éhes társaság esetében, mint amilyenek mi is vagyunk, nagy érvágás, amikor nem érünk oda a dobogóra, ám amikor kikaptunk a négy közé jutásért, a helyosztókon szinte mindig hoztuk az ötödik helyet. Nem zuhanunk össze sosem, küzdünk a végsőkig. Erős csapat a miénk, és jó barátok is vagyunk: gyerekkorunk óta vívunk együtt, nem a szél hordott össze minket – az idők során pedig összekovácsolódtunk. Meghalunk, sőt, inkább megdöglünk egymásért a páston: nincsen elveszített asszó, mindent megteszünk, ha kell, a falon is átmegyünk a sikerért. Tényleg egymásért küzdünk – nem nehéz olyanokért küzdeni, akiket szeret az ember.

Tokióban történt Fotó: Nemzeti Sport Siklósi Gergely némi teherrel a vállán lépett pástra a tokiói olimpián, hiszen ő volt a világbajnoki címvédő, mellette pedig vezette a világranglistát – olyan fegyvernemben, párbajtőrben, amelyre a kiszámíthatatlanság nagyon is jellemző. Ráadásul egyedüli párbajtőröző volt a magyar csapatban az akkor 23 esztendős Siklósi, így aztán amellett, hogy az edzője, Dancsházy-Nagy Tamás iskolázott vele Japánban, a ma már szövetségi kapitányként dolgozó olimpiai ezüstérmes Boczkó Gáborral asszózott a felkészülés hajrájában. És szerzett ő is ezüstérmet élete első olimpiáján, a másodiknak meg szintén a ranglista éléről vághat neki – a rangsor második pozíciójában Koch Máté áll, így aztán a két magyar egyetlen alkalommal találkozhat Párizsban. A döntőben…

A legnagyobb ellenfelek Fotó: AFP Olaszok, japánok, no meg persze a franciák – egyéniben és csapatban egyaránt odaérhetnek ezen országok képviselői a legjobb közé Párizsban. Mellettük még sorolhatnák jó néhány nevet, merthogy a férfi párbajtőr mezőnye rendkívül széles, sűrű és kiegyenlített. Igaz, a játékokon mindig csak amolyan „mini” versenyt rendeznek, ám ez kizárólag az indulók létszáma miatt igaz megállapítás, mert abban biztosak lehetünk, hogy aki ott lesz Franciaországban, mind a fegyvernem kiváló képviselőjének számít, azt meg már megtanultuk, hogy az olimpiai láz jó értelemben elkaphat bárkit, még a korábban kevesebbszer bizonyító vívót is. Ha mégis nevesítenünk kellene Koch Máté legnagyobb ellenfeleit, első helyen biztosan Siklósi Gergelyt mondanánk, és nem azért, mert magyar, sokkal inkább a fejlődését látva. Mellette a japán Kano Koki, az olasz Davide Di Veroli (őt a tavalyi vb-döntőben legyőzte Koch), vagy éppen a francia Yannick Borel is célba érhet Párizsban.

A PÁRIZSI PROGRAM

Férfi párbajtőr

Július 28.: egyéni, 10.

Augusztus 2.: csapat, 13.30