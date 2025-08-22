Nemzeti Sportrádió

„Majd a második meccsen meglátjuk” – Bolla Bendegúz reagált Csinger Márk szavaira

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.08.22. 11:36
null
Bolla Bendegúzban forrtak az indulatok az ETO-tól elszenvedett vereség után (Fotó: Török Attila)
Címkék
ETO FC Konferencialiga Bolla Bendegúz Rapid Wien
Bolla Bendegúzban forrtak az indulatok az ETO ellen elszenvedett 2–1-es vereség után. Többek között erről, és a kimaradt helyzeteiről is beszélt a Rapid Wien magyar védője a mérkőzést követően.

„Forrnak még bennem az indulatok, elég mérges vagyok, hogy így zártuk le a meccset. Két ilyen gólt kapni... Szép volt a befejezés, de a mi hibánkból. Két ilyen eladott labdát, nem is értem...” – fogalmazta meg gondolatait Bolla Bendegúz a Rapid Wien ETO FC elleni 2–1-es vereségéről a mérkőzés után.

A magyar védő csapata egyik legjobbja volt, helyzetei is adódtak, de Csinger Márk szerint ezek egyike sem volt olyan megoldás, ami eldönthette volna a meccset. Videónkban a győriek védőjének szavaira is reagál válogatott játékosunk, ahogy arra is kitér, mi várhat a bécsi visszavágón az ETO-ra. 

Kapcsolódó tartalom

„Mindenki beletette a melót a győzelembe, és az i-re Gavrics tette fel a pontot”

Csinger Márk szerint Bolla Bendegúz jól játszott, de nem volt meccset eldöntő megmozdulása.

Egy lépéssel közelebb a főtábla! Az ETO hazai pályán győzte le a Rapidot

Gavrics duplázott, Petrás egy hibát leszámítva parádésan védett, így közel kerültek a bravúrhoz a győriek – Bolla Bendegúz végig a pályán volt a vendégeknél.

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (RÁJÁTSZÁS), ELSŐ MÉRKŐZÉS
ETO FC–SK RAPID (osztrák) 2–1 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 8055 néző. Vezette: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics (Abrahamsson, 56.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár M., 89.), Ouro (Tóth R., 80.), Bumba (Piscsur, 89.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.) – Kara (M'Buyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger
Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)
A visszavágót augusztus 28-án 19 órától rendezik Bécsben.

ETO FC Konferencialiga Bolla Bendegúz Rapid Wien
Legfrissebb hírek

Egy angol Rayo-drukker szürreális estéje a zárt kapus szegedi meccsen

Európa-konferencialiga
2 órája

„Nem fogadhatom el ezt a szégyent” – lemondott a kolozsváriak edzője

Európa-konferencialiga
4 órája

„A Rapidnak meg kellett hajolnia a győriek előtt” – osztrák lapszemle

Európa-konferencialiga
5 órája

Kép: megrongálták a Mainz csapatbuszát a trondheimi meccs előtt

Európa-konferencialiga
5 órája

„Mindenki beletette a melót a győzelembe, és az i-re Gavrics tette fel a pontot”

Európa-konferencialiga
6 órája

Baráth Péterék egygólos előnyt szereztek a Konferencialiga rájátszásában

Európa-konferencialiga
14 órája

Borbély Balázs a Rapid legyőzése után: „Az egygólos előny szinte semmit sem jelent”

Európa-konferencialiga
14 órája

Bolla Bendegúz: Úgy érzem, jó talajú pályán kiharcoljuk a továbbjutást

Európa-konferencialiga
15 órája
Ezek is érdekelhetik