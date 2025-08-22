„Majd a második meccsen meglátjuk” – Bolla Bendegúz reagált Csinger Márk szavaira

„Forrnak még bennem az indulatok, elég mérges vagyok, hogy így zártuk le a meccset. Két ilyen gólt kapni... Szép volt a befejezés, de a mi hibánkból. Két ilyen eladott labdát, nem is értem...” – fogalmazta meg gondolatait Bolla Bendegúz a Rapid Wien ETO FC elleni 2–1-es vereségéről a mérkőzés után.

A magyar védő csapata egyik legjobbja volt, helyzetei is adódtak, de Csinger Márk szerint ezek egyike sem volt olyan megoldás, ami eldönthette volna a meccset. Videónkban a győriek védőjének szavaira is reagál válogatott játékosunk, ahogy arra is kitér, mi várhat a bécsi visszavágón az ETO-ra.