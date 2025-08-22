„Majd a második meccsen meglátjuk” – Bolla Bendegúz reagált Csinger Márk szavaira

„Forrnak még bennem az indulatok, elég mérges vagyok, hogy így zártuk le a meccset. Két ilyen gólt kapni... Szép volt a befejezés, de a mi hibánkból. Két ilyen eladott labdát, nem is értem...” – fogalmazta meg gondolatait Bolla Bendegúz a Rapid Wien ETO FC elleni 2–1-es vereségéről a mérkőzés után.
A magyar védő csapata egyik legjobbja volt, helyzetei is adódtak, de Csinger Márk szerint ezek egyike sem volt olyan megoldás, ami eldönthette volna a meccset. Videónkban a győriek védőjének szavaira is reagál válogatott játékosunk, ahogy arra is kitér, mi várhat a bécsi visszavágón az ETO-ra.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (RÁJÁTSZÁS), ELSŐ MÉRKŐZÉS
ETO FC–SK RAPID (osztrák) 2–1 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 8055 néző. Vezette: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics (Abrahamsson, 56.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár M., 89.), Ouro (Tóth R., 80.), Bumba (Piscsur, 89.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.) – Kara (M'Buyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger
Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)
A visszavágót augusztus 28-án 19 órától rendezik Bécsben.