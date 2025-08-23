Marc Márquez uralta a MotoGP Magyar Nagydíjának időmérőjét

Marc Márqueznek nem volt riválisa a balatonfőkajári Magyar Nagydíj időmérő edzésén, 1:36.518-as kört futva megszerezte az első rajtkockát.
Riválisai közül csak három olasz jutott be 1:37 perc alá, az időmérő első szakaszát megnyerő Marco Bezzecchi az Apriliával, a Ducati szatelitcsapatánál, a Valentino Rossi nevével fémjelzett VR46-nál versenyző Fabio Di Giannantonio és KTM-es Enea Bastianini.
Az időmérő fontos előzménye volt a péntek délutáni edzés, amely gyakorlatilag Q0-ként szolgál a MotoGP-ben, hiszen annak az eredménye döntött arról, melyik tíz pilótának nem kellett részt vennie az időmérő első szakaszában. A legjobb tíz a második szakaszban csatlakozott a kvalifikációhoz, amelybe még az első szakasz legjobb két versenyzője jutott be.
Bezzecchi és Di Giannantonio nagy hasznot húzott a plusz szakaszból, hiszen az első után a másodikban is a legjobbak közé került.
A pénteki leggyorsabb Pedro Acosta azonban elesett, a tartalék motorjával csak a hetedik lett. Nála is rosszabbul járt Francesco Bagnaia, aki a Q1-ben kiesett, és csak a 15. lett összesítésben.
A sprintfutam szombaton 15 órakor, a verseny vasárnap 14 órakor rajtol el, mindkettőn ugyanúgy áll fel majd a mezőny. Azaz lesz némi különbség, ugyanis a péntek délutáni edzésen a riválisait feltartó Álex Márquez és Jack Miller is 3 rajthelyes büntetést kapott – de ez csak a vasárnapi versenyre vonatkozik, a szombati sprintre nem.
ÖSSZEFOGLALÓ
MOTOGP, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT
AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
Q2
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 1:36.518
2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1:36.808
3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46 Ducati) 1:36.872
4. Enea Bastianini (olasz, Tech3 KTM) 1:36.942
5. Franco Morbidelli (olasz, VR46 Ducati) 1:37.031
6. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 1:37.042
7. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 1:37.099
8. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 1:37.130
9. Luca Marini (olasz, Honda) 1:37.177
10. Joan Mir (spanyol, Honda) 1:37.239
11. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati)* 1:37.249
12. Pol Espargaró (spanyol, Tech3 KTM) 1:37.622
Q1
13. Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 1:37.047
14. Jack Miller (ausztrál, Pramac Yamaha)* 1:37.079
15. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 1:37.096
16. Raúl Fernánder (spanyol, Trackhouse Yamaha) 1:37.348
17. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 1:37.378
18. Johan Zarco (francia, LCR Honda) 1:37.429
19. Miguel Oliveira (portugál, Pramac Yamaha) 1:37.433
20. Alex Rins (spanyol, Yamaha) 1:37.438
21. Ogura Ai (japán, Trackhouse Yamaha) 1:37.915
*A vasárnapi versenyen büntetés miatt 3 rajthellyel hátrébbról indul
PERCRŐL PERCRE