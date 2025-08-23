Marc Márquez uralta a MotoGP Magyar Nagydíjának időmérőjét

Marc Márqueznek nem volt riválisa a balatonfőkajári Magyar Nagydíj időmérő edzésén, 1:36.518-as kört futva megszerezte az első rajtkockát.

Riválisai közül csak három olasz jutott be 1:37 perc alá, az időmérő első szakaszát megnyerő Marco Bezzecchi az Apriliával, a Ducati szatelitcsapatánál, a Valentino Rossi nevével fémjelzett VR46-nál versenyző Fabio Di Giannantonio és KTM-es Enea Bastianini.

Az időmérő fontos előzménye volt a péntek délutáni edzés, amely gyakorlatilag Q0-ként szolgál a MotoGP-ben, hiszen annak az eredménye döntött arról, melyik tíz pilótának nem kellett részt vennie az időmérő első szakaszában. A legjobb tíz a második szakaszban csatlakozott a kvalifikációhoz, amelybe még az első szakasz legjobb két versenyzője jutott be.

Bezzecchi és Di Giannantonio nagy hasznot húzott a plusz szakaszból, hiszen az első után a másodikban is a legjobbak közé került.

A pénteki leggyorsabb Pedro Acosta azonban elesett, a tartalék motorjával csak a hetedik lett. Nála is rosszabbul járt Francesco Bagnaia, aki a Q1-ben kiesett, és csak a 15. lett összesítésben.

A sprintfutam szombaton 15 órakor, a verseny vasárnap 14 órakor rajtol el, mindkettőn ugyanúgy áll fel majd a mezőny. Azaz lesz némi különbség, ugyanis a péntek délutáni edzésen a riválisait feltartó Álex Márquez és Jack Miller is 3 rajthelyes büntetést kapott – de ez csak a vasárnapi versenyre vonatkozik, a szombati sprintre nem.

ÖSSZEFOGLALÓ

MOTOGP, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT

AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

Q2

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 1:36.518

2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1:36.808

3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46 Ducati) 1:36.872

4. Enea Bastianini (olasz, Tech3 KTM) 1:36.942

5. Franco Morbidelli (olasz, VR46 Ducati) 1:37.031

6. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 1:37.042

7. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 1:37.099

8. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 1:37.130

9. Luca Marini (olasz, Honda) 1:37.177

10. Joan Mir (spanyol, Honda) 1:37.239

11. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati)* 1:37.249

12. Pol Espargaró (spanyol, Tech3 KTM) 1:37.622

Q1

13. Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 1:37.047

14. Jack Miller (ausztrál, Pramac Yamaha)* 1:37.079

15. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 1:37.096

16. Raúl Fernánder (spanyol, Trackhouse Yamaha) 1:37.348

17. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 1:37.378

18. Johan Zarco (francia, LCR Honda) 1:37.429

19. Miguel Oliveira (portugál, Pramac Yamaha) 1:37.433

20. Alex Rins (spanyol, Yamaha) 1:37.438

21. Ogura Ai (japán, Trackhouse Yamaha) 1:37.915

*A vasárnapi versenyen büntetés miatt 3 rajthellyel hátrébbról indul

PERCRŐL PERCRE