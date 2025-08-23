Holland ellenfél vár Fucsovicsra a winston-salem-i tenisztorna döntőjében

A világranglista 94. helyén álló magyar játékosnak nem kellett pályára lépnie pénteken, mert elődöntős ellenfele, az amerikai Sebastian Korda (86.) betegség miatt visszalépett.

Van de Zandschulp (92.) közép-európai idő szerint éjjel 1 órakor kezdte mérkőzését, amit 1 óra 32 perc alatt 6:4, 7:5-re megnyert a kilencedik helyen rangsorolt francia Giovanni Mpetshi Perricard ellen.