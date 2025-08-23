Vojvoda Dávid: A hozzáállásnak is másnak kell lennie

Otthon laposra verte az ellenfeleket, idegenben viszont rengeteg hibával és talán nem a megfelelő hozzáállással kosárlabdázott férfiválogatottunk, így mindenképpen vegyes érzésekkel zárult a világbajnoki előselejtező-sorozat. A csapatkapitány, Vojvoda Dávid az északmacedónoktól elszenvedett utolsó vereség után meglehetősen mérges volt, aludva rá egyet már higgadtabban nyilatkozott, de ő is tudja, nagyot kell előrelépni, hogy novembertől felvehessük a versenyt vb-selejtezőbeli ellenfeleinkkel, a franciákkal, a finnekkel és a belgákkal.

„Az alapcélt teljesítettük, sikerült továbbjutni – kezdte az Alba hátvédje. – A két hazai meccsünket simán megnyertük, ráadásul úgy, ahogyan akartuk, nagy különbséggel. A két idegenbeli vereség viszont sok mindenre rávilágított, van mit megbeszélni, gyakorolni, és a tanulságokat le kell vonni. Idegenben teljesen más arcunkat mutattuk, mint a szolnoki meccseken, sokkal jobban kell játszanunk ennél a jövőben.”

A generációváltás elkezdődött a válogatottban, a mögöttünk álló négy meccsen Meleg Gergő, Pallai Tamás, Valerio-Bodon Vincent vagy éppen Filipovics Stefan is fontos játékperceket kapott, ők korábban nem jutottak szóhoz a nemzeti csapatban. A mag viszont régóta együtt játszik, ezért kérdés, mennyire lehet a vereségeket az új összetétel számlájára írni?

„Nyilván sok volt a változás, többen hiányoztak, az újoncok most mutathatták meg magukat először élesben – folytatta Vojvoda. – Azért azt tudni lehetett, hogy a generációváltás nem lesz zökkenőmentes, fontos, hogy minél többet együtt játsszunk, hogy jobban megismerjük egymást. Meg kell találni mindenkinek a helyét, és erre már a vb-selejtezők is alkalmasak lesznek.”