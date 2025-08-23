Vojvoda Dávid: A hozzáállásnak is másnak kell lennie

Otthon laposra verte az ellenfeleket, idegenben viszont rengeteg hibával és talán nem a megfelelő hozzáállással kosárlabdázott férfiválogatottunk, így mindenképpen vegyes érzésekkel zárult a világbajnoki előselejtező-sorozat. A csapatkapitány, Vojvoda Dávid az északmacedónoktól elszenvedett utolsó vereség után meglehetősen mérges volt, aludva rá egyet már higgadtabban nyilatkozott, de ő is tudja, nagyot kell előrelépni, hogy novembertől felvehessük a versenyt vb-selejtezőbeli ellenfeleinkkel, a franciákkal, a finnekkel és a belgákkal.
„Az alapcélt teljesítettük, sikerült továbbjutni – kezdte az Alba hátvédje. – A két hazai meccsünket simán megnyertük, ráadásul úgy, ahogyan akartuk, nagy különbséggel. A két idegenbeli vereség viszont sok mindenre rávilágított, van mit megbeszélni, gyakorolni, és a tanulságokat le kell vonni. Idegenben teljesen más arcunkat mutattuk, mint a szolnoki meccseken, sokkal jobban kell játszanunk ennél a jövőben.”
A generációváltás elkezdődött a válogatottban, a mögöttünk álló négy meccsen Meleg Gergő, Pallai Tamás, Valerio-Bodon Vincent vagy éppen Filipovics Stefan is fontos játékperceket kapott, ők korábban nem jutottak szóhoz a nemzeti csapatban. A mag viszont régóta együtt játszik, ezért kérdés, mennyire lehet a vereségeket az új összetétel számlájára írni?
„Nyilván sok volt a változás, többen hiányoztak, az újoncok most mutathatták meg magukat először élesben – folytatta Vojvoda. – Azért azt tudni lehetett, hogy a generációváltás nem lesz zökkenőmentes, fontos, hogy minél többet együtt játsszunk, hogy jobban megismerjük egymást. Meg kell találni mindenkinek a helyét, és erre már a vb-selejtezők is alkalmasak lesznek.”
A nagyváradi és a szkopjei meccsen is gyakran látható volt a figyelmetlenség, úgy tűnik, a válogatottnak mentális téren is erősödnie kell, és bizony néha az esélyesség terhét is muszáj jobban kezelnie.
„A vesztes meccseken leginkább az összpontosítás hiányzott. Persze, az északmacedónok elleni idegenbeli mérkőzés után azt mondtam, hogy csak a mezt vittük ki a pályára, ám a vereségben szerepet játszott a kalandos, húszórás utazásunk. Ettől függetlenül ha ilyen meccseket meg akarunk nyerni, akkor a hozzáállásunknak is másnak kell lennie. A szolnoki közönség előtt az ember kétszáz fokon ég és más a lelkiállapot, de meg kell tanulni idegenben is a maximumon pörögni.”
Az utolsó forduló előtt lehetett volna matekozni, hogy a görögök, montenegróiak és portugálok, vagy a franciák, finnek és belgák alkotta csoportba lenne jobb kerülni, ám a játékosok nem számolgattak.
„Az első helyen akartunk végezni a csoportban, úgy utaztunk Észak-Macedóniába, hogy nyerni akarunk – jelentette ki Vojvoda Dávid. – Egyik vb-selejtezős csoport sem könnyű, de úgy gondolom, a görög, portugál, montenegrói trióban valamivel több keresnivalónk lehetett volna, a nehezebb kvartettbe kerültünk. A franciáknak még a harmadik csapata is bombaerős, a finn és a belga kosárlabda pedig rohamosan fejlődik, mindkettő most is az Eb-re készül. Az első három jut a négyből a második csoportkörbe, fel van adva a lecke nekünk és a szakmai stábnak is, hogy kihozzuk ebből a legjobbat. Tisztességesen fel fogunk készülni, meg kell célozni a harmadik helyet a csoportban, hogy menjünk még egy kört.”