Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: Adni Jó kispályás focitorna 21. alkalommal

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.08.23. 11:06
null
Címkék
NS-jótékonyság baleset jótékonyság
Aki szereti a kispályás focit, annak érdemes lesz kimenni augusztus 30-án a Lepsényi LMSK pályájára, ahol megrendezik a XXI. Adni Jó Kupa jótékonysági kispályás labdarúgótornát.

Remek csapatok kiváló játékosai mérkőznek majd meg, ám ezen a napon nem számítanak a helyezések.

Reggel 9.30-tól pattog a labda egészen kora estig, lesznek gyermekbarát programok, ebéd, desszert és üdítő is.

A fogyasztás becsületkassza alapján működik, amelynek a teljes összegét a tavaly súlyos autóbalesetet szenvedett Balla Bogi gyógykezelésére ajánlják fel.

Adományozni az alábbi módon is lehet:

Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány számlaszáma: Erste Bank HU35 11600006–00000000–97353834, SWIFT-kód: GIBAHUHB. 
Adószám: 19317706-1-07. 
Szervezet nyilvántartási száma: 07-01-0001187. 
Közleménybe: Adomány és Balla Boglárka Csenge támogatására.

 

NS-jótékonyság baleset jótékonyság
Legfrissebb hírek

NS-jótékonyság: futás a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:35

NS-jótékonyság: megvannak az Álombajnokság északi régiós döntősei

Labdarúgó NB II
2025.08.15. 09:10

A Liverpool a mezeladási bevételeket jótékony célokra ajánlotta fel

Angol labdarúgás
2025.08.09. 17:00

Folytatódik a pakisztáni hegyekben eltűnt olimpiai bajnok sílövő keresése

Téli sportok
2025.07.30. 11:25

„Esküszöm, nem hajtottak gyorsan” – a szemtanúk Jotáék balesetéről

Angol labdarúgás
2025.07.11. 11:30

Szeptemberben lesz a „Könnyek a vízben” segélykoncert, az adományozás tovább folytatódik

Egyéb egyéni
2025.07.04. 11:34

Összefogtak a jó ügyért: kosárgálával segítettek a székelyföldi árvízkárosultakon

Kosárlabda
2025.06.25. 23:12

NS-jótékonyság: Sallai Roland egymillió forinttal segíti a leukémiás gyermekeket

Minden más foci
2025.06.19. 16:06
Ezek is érdekelhetik