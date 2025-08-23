NS-jótékonyság: Adni Jó kispályás focitorna 21. alkalommal

Remek csapatok kiváló játékosai mérkőznek majd meg, ám ezen a napon nem számítanak a helyezések.

Reggel 9.30-tól pattog a labda egészen kora estig, lesznek gyermekbarát programok, ebéd, desszert és üdítő is.

A fogyasztás becsületkassza alapján működik, amelynek a teljes összegét a tavaly súlyos autóbalesetet szenvedett Balla Bogi gyógykezelésére ajánlják fel.

Adományozni az alábbi módon is lehet:

Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány számlaszáma: Erste Bank HU35 11600006–00000000–97353834, SWIFT-kód: GIBAHUHB.

Adószám: 19317706-1-07.

Szervezet nyilvántartási száma: 07-01-0001187.

Közleménybe: Adomány és Balla Boglárka Csenge támogatására.