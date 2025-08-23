Fallabda Eb: Chukwu Hannah a 10., Farkas Balázs az 5. helyen végzett

A franciaországi verseny honlapja szerint Chukwu Hannah a szombat délelőtti helyosztón 3:1-re kikapott a német Katerina Tycovától, így három győzelemmel és két vereséggel zárta a kontinenstornát.

A Világjátékokon ezüstérmes Farkas Balázs pedig a szombati helyosztón 3:0-ra nyert a francia Edwin Clain ellen, így négy győzelemmel és egy vereséggel zárta a kontinenstornát az 5. helyen.

Simon Dániel sima vereséget szenvedett a cseh Daniel Mekbibbel szemben, így 3-3-as mérleggel zárt és 22. lett.

FALLABDA

Európa-bajnokság, Chartres

Nők

A 9. helyért

Katerina Tycova (német)–Chukwu Hannah 3:1 (–5, 11, 6, 10)

Férfiak

Az 5. helyért

Farkas Balázs–Edwin Clain (francia) 3:0 (6, 9, 9)

A 21. helyért

Daniel Mekbib (cseh)–Simon Dániel 3:0 (4, 4, 3)

(MTI)