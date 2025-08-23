Nemzeti Sportrádió

Fallabda Eb: Chukwu Hannah a 10., Farkas Balázs az 5. helyen végzett

Vágólapra másolva!
2025.08.23. 14:04
null
Chukwu Hannah az egyik Eb-mérkőzésén (Fotó: Magyar Fallabda Szövetség Facebook)
Címkék
fallabda Chukwu Hannah fallabda Eb
Chukwu Hannah a 10. helyen végzett a Chartres-ban zajló fallabda Európa-bajnokság női mezőnyében, a férfiaknál pedig Farkas Balázs 5. lett.

A franciaországi verseny honlapja szerint Chukwu Hannah  a szombat délelőtti helyosztón 3:1-re kikapott a német Katerina Tycovától, így három győzelemmel és két vereséggel zárta a kontinenstornát.

A Világjátékokon ezüstérmes Farkas Balázs pedig a szombati helyosztón 3:0-ra nyert a francia Edwin Clain ellen, így négy győzelemmel és egy vereséggel zárta a kontinenstornát az 5. helyen. 

Simon Dániel sima vereséget szenvedett a cseh Daniel Mekbibbel szemben, így 3-3-as mérleggel zárt és 22. lett.

FALLABDA
Európa-bajnokság, Chartres
Nők
A 9. helyért
Katerina Tycova (német)–Chukwu Hannah 3:1 (–5, 11, 6, 10)
Férfiak
Az 5. helyért
Farkas Balázs–Edwin Clain (francia) 3:0 (6, 9, 9) 
A 21. helyért
Daniel Mekbib (cseh)–Simon Dániel 3:0 (4, 4, 3)

(MTI)

 

fallabda Chukwu Hannah fallabda Eb
Legfrissebb hírek

Fallabda Eb: Farkas Balázs az ötödik helyért játszhat

Egyéb egyéni
22 órája

Fallabda Eb: Farkas Balázs nagy csatában maradt le az elődöntőről

Egyéb egyéni
2025.08.21. 20:42

Fallabda Eb: Chukwu Hannah kikapott a nyolcaddöntőben, Farkas Balázs negyeddöntős

Egyéb egyéni
2025.08.21. 11:43

Fallabda Eb: Csókási Gabriella kikapott, Simon Dániel és Chukwu Hannah továbbjutott

Egyéb egyéni
2025.08.20. 15:26

Világjátékok: ezüstérmes a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.12. 14:44

Világjátékok: döntős a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.11. 17:25

Világjátékok: elődöntős a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.10. 15:42

Világjátékok: a nyolc közé jutás a célja a fallabdázó Farkas Balázsnak

Egyéb egyéni
2025.08.07. 09:30
Ezek is érdekelhetik