Légiósok: bejelentették az U-válogatott magyar középpályás szerződtetését

2025.08.23. 09:21
Amint azt már hetekkel korábban előre jeleztük, Major Sámuel a román másodosztályban szereplő ASA játékosa lett. A marosvásárhelyi klub viszonylag szokatlan időpontot választott a 23 éves magyar középpályás szerződtetésének bejelentésére, ugyanis mintegy másfél órával az Újszentes elleni szombati, idegenbeli bajnoki meccs előtt tette közzé a hírt.

 

„Új középpályásunk a 23 éves Major Sámuel három meccsen játszott a magyar U21-es válogatottban, de szerepelt az osztrák és a magyar első osztályban is” – mutatta be új szerzeményét szombaton a Facebook oldalán az FC ASA.

Mint azt már korábban jeleztük, Major augusztus elején csatlakozott a marosvásárhelyi csapathoz, miután előző klubjánál, az NB II-es Kozármislenynél lejárt a szerződése, de adminisztratív okok miatt csúszott a szerződtetése, illetve a bejelentése. 

 

A debreceni születésű Major 2017 és 2022 között nevelkedett Salzburgban, 2019-ben szerepelt az U17-es világbajnokságon is, gólt is szerzett a magyar csapatban. A felnőttek között az Admira Wackerben bemutatkozott az osztrák élvonalban, majd a DVSC-ben az NB I-ben is játszott, 2023-tól pedig előbb a Pécsi MFC-ben, majd Kozármislenyben szerepelt az NB II-ben, összesen 69 meccsen. 

A tavaly még negyedik ligás, de a nyáron a Nyárádtő másodosztályú indulási jogát és keretének javát is megszerző ASA három forduló után 7 ponttal a Liga 2 negyedik helyén áll. 



 

