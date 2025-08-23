Légiósok: bejelentették az U-válogatott magyar középpályás szerződtetését

„Új középpályásunk a 23 éves Major Sámuel három meccsen játszott a magyar U21-es válogatottban, de szerepelt az osztrák és a magyar első osztályban is” – mutatta be új szerzeményét szombaton a Facebook oldalán az FC ASA.

Mint azt már korábban jeleztük, Major augusztus elején csatlakozott a marosvásárhelyi csapathoz, miután előző klubjánál, az NB II-es Kozármislenynél lejárt a szerződése, de adminisztratív okok miatt csúszott a szerződtetése, illetve a bejelentése.