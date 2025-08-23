NS-képeslap: Csepel – KIMBA, a jövő záloga

2018 márciusában tették le az alapkövét ünnepélyes keretek között, s bár a koronavírus-járvány nem segítette a haladást, 2020 szeptemberében az országos bajnoksággal nyitotta meg kapuit a 2.4 milliárd forint állami forrásból megépült Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, a ­KIMBA.

Fotók: Árvai Károly, Földi Imre

A létesítmény impozáns, háromszintes multifunkcionális sportcsarnok hatszőnyeges küzdőtérrel, 500 fős lelátóval, edző-, erősítő- és emléktermekkel, szaunákkal, kápolnával, az olimpiai bajnokok tribünjével, a Bajnokok és a Mesteredzők Falával. Itt folyik a sportág központi utánpótlásképzése mindhárom szakágban.

A klubok is támogatták a kezdeményezést, hiszen a KIMBA nem veszi el tőlük a tanítványokat, az eredményeik utáni olimpiai pontok is a nevelőegyesületeket illetik.

Úgy tartják, a KIMBA a magyar birkózás jövőjének záloga, amelyben a sportág legnagyobb eseményei is helyet kapnak, legutóbb például itt került sor a történelmi jelentőségű orosz–amerikai szabadfogású csapattalálkozóra. Szervezetileg a KIMBA alá tartozik két külhoni utánpótlásműhely, a Vajdasági és a Székelyföldi Birkózóakadémia is.