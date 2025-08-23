Nemzeti Sportrádió

Ez ám a büntetés: 94 pontos levonás a román labdarúgásban

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.23. 11:59
null
A Ion Oblemenco Stadion az FCU-nak is otthona (Fotó: Getty Images)
Címkék
román Liga 1 román foci FCU Craiova 1948
A román harmadosztályú labdarúgó-bajnokság rajtja előtt 94 pontot levontak az oda visszasorolt, szebb napokat látott FCU Craiovától.

A súlyos büntetést azért rótta ki a román szövetség fegyelmi bizottsága, mert a klub számos játékosnak és edzőnek tartozik, továbbá mindeddig elmulasztotta rendezni a Dinamo Bucuresti-tel szemben, még egy 2023-as nemzeti kupamérkőzéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit.

A szövetség lehetőséget adott a craiovai klubnak, hogy szeptember 3-ig kifizesse adósságait. Ha ezt nem teszi meg, további szankciókkal néz szembe, beleértve az összes bajnoki és kupasorozatból való kizárást.

Az FCU legutóbb a 2023–2024-es idényben szerepelt az első osztályban; idén tavasszal a második vonalban játszott, de a 2025–2026-os kiírásra nem kapott licencet.

A város híresebb csapata, az Universitatea Craiova hat forduló után vezeti a román élvonal tabelláját.

 

román Liga 1 román foci FCU Craiova 1948
Legfrissebb hírek

Hiába vezetett, kikapott a Csíkszereda az első helyezettől

Minden más foci
2025.08.17. 17:15

„Nekem a foci sosem küzdősport volt, hanem játék” – Kun Attila, a nagyváradi legenda

Minden más foci
2025.08.12. 13:07

A Dinamo Bucuresti ellen kezd az élvonalban a Csíkszereda

Minden más foci
2025.06.25. 13:52

Megvan az egyezség, újabb NB I-es játékos Csíkszeredában – NS-infó

Minden más foci
2025.06.24. 22:41

Liga 2: nem bírt a Steauával Bukarestben a már feljutott Csíkszereda

Minden más foci
2025.04.30. 17:55

Az M4 Sport élőben közvetíti az FK Csíkszereda következő két bajnokiját

Minden más foci
2025.04.29. 20:09

Megszakította vereségsorozatát, de továbbra is osztályozós helyen a Sepsi

Minden más foci
2025.04.18. 18:50

Ilyés Róbert: Felkészültnek érzem magam az élvonalra

Minden más foci
2025.04.11. 12:33
Ezek is érdekelhetik