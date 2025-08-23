Ez ám a büntetés: 94 pontos levonás a román labdarúgásban

A súlyos büntetést azért rótta ki a román szövetség fegyelmi bizottsága, mert a klub számos játékosnak és edzőnek tartozik, továbbá mindeddig elmulasztotta rendezni a Dinamo Bucuresti-tel szemben, még egy 2023-as nemzeti kupamérkőzéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit.

A szövetség lehetőséget adott a craiovai klubnak, hogy szeptember 3-ig kifizesse adósságait. Ha ezt nem teszi meg, további szankciókkal néz szembe, beleértve az összes bajnoki és kupasorozatból való kizárást.

Az FCU legutóbb a 2023–2024-es idényben szerepelt az első osztályban; idén tavasszal a második vonalban játszott, de a 2025–2026-os kiírásra nem kapott licencet.

A város híresebb csapata, az Universitatea Craiova hat forduló után vezeti a román élvonal tabelláját.