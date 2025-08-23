Kovácsréti Márk: Ezek a legfontosabb bajnoki mérkőzések!

Az új bajnoki évad mind a négy mérkőzésén pályára lépett Kovácsréti Márk, de a március 29-én, a Puskás Akadémia elleni hazai meccsen (0–2) elszenvedett vállsérülése után a legutóbbi, DVSC elleni bajnokin (2–1) volt először a kezdő tizenegy tagja a nyíregyháziaknál. Akkor ez is volt az igazi visszatérés?

„Erre vártam, amióta elkezdtem a rehabilitációt. Azért dolgoztam, hogy amikor újra a kezdőben számítanak rám, a csapat segítségére legyek – mondta lapunknak a Nyíregyháza Spartacus támadója, aki az 1. fordulóban csereként beállva a Kisvárda ellen (1–1) tizenegyesből szerezte az idény első Szpari-gólját. – Úgy érzem, kezdek visszatérni a formámhoz, és az is jót tett a lelkemnek, hogy nemcsak a pályán voltam, hanem a Debrecenben szerzett első gólunkat megelőző akcióban is részt vettem. A lényeg azonban az volt, hogy a mostani bajnokságban végre három ponttal gazdagodjunk. Remélem, elindulunk felfelé, és ha így lesz, ezzel párhuzamosan bizonyára az egyéni mutatók is javulnak.”

Kovácsréti Márk és csapattársai a Debrecenben aratott győzelem után elmondhatják, amit a dicső elődök közül senki: kettes győzelmi szériában vannak a két fő (észak)keleti rivális, a Diósgyőr és a DVSC ellen is. Ráadásul a miskolciak ellen máris tovább javulhat a mutató, hiszen a szombati ellenfél hazai pályán az eddig nyeretlen, mindössze két hazai döntetlent (ZTE és Kazincbarcika, egyaránt 2–2) felmutató DVTK lesz.

„Tudjuk, mennyire fontosak ezek a mérkőzések a szurkolóknak, akik fel is hívják a figyelmünket erre, amikor közelednek ezek a bajnokik – folytatta Kovácsréti Márk, aki kettős játékengedéllyel már 2020–2021-ben is volt a Szpari játékosa, 2023 telétől pedig megszakítás nélkül Nyíregyházán játszik. – Vasárnap történelmi sikert arattunk, hiszen a Szpari előzőleg sohasem nyert bajnoki mérkőzésen Debrecenben. Jó érzés a klubtörténet részévé válni, de mivel a bajnokság legnagyobb presztízsű párharcaiból most éppen a Diósgyőr elleni következik, nem lassíthatunk, újból győznünk kell! Ellenfelünk nincs a legjobb formában, de egyáltalán nem becsüljük le a játékerejét, hiszen ezek azok a mérkőzések, amikor nem számít a helyezés, meg az, mi történt az előző fordulóban. Csak magunkkal kell foglalkozni, és azt kell folytatni, amit Debrecenben elkezdtünk, mert az már hasonlít arra, amit elvárnak tőlünk, illetve mi magunktól.”

Néhány nappal a 25. születésnapja (szeptember 1.) előtt már túljutott a századik NB I-es meccsén (kisvárdai színekben 49-et, MTK-sként 24-et, a Szpari játékosaként 28-at játszott eddig, így jön ki a 101 fellépés az élvonalban). Hamarabb vagy később ért ehhez a mérföldkőhöz, mint ahogyan számítani lehetett rá?

„Amikor tizennyolc évesen bemutatkoztam az élvonalban, azt gondoltam, hamarabb meglesz, ám egy játékos pályafutásában vannak buktatók, ahogyan az enyémben is, hiszen megéltem kiesést az MTK-val, aztán Nyíregyházán is a másodosztályban töltöttem másfél évet, a tavasszal pedig sérülés miatt hagytam ki meccseket. Így is időben vagyok még, az NB II-es mérkőzéseimmel együtt a szombati lehet a hetvenötödik bajnokim a Szpariban, amelynek színeiben a százat is szeretném elérni még a mostani kiírásban.”

LABDARÚGÓ NB I

AZ 5. FORDULÓ MŰSORA

Augusztus 22., péntek

Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3

Augusztus 23., szombat

17.45: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Nyíregyháza Spartacus–DVTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 24., vasárnap

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–Ferencváros mérkőzést a vendégcsapatok nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották.