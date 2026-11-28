Széllökések és havazás miatt törölték szombaton a férfi szuperóriás-műlesikló futamot az alpesisízők világkupa-sorozatában.
Az egyesült államokbeli Copper Mountainben először csak halasztották a rajtot, de az időjárási körülmények nem javultak, így a szervezők a törlés mellett döntöttek. Ez lett volna a szakág első viadala ebben a szezonban.
Vasárnap a tervek szerint óriás-műlesikló versenyt rendeznek a coloradói helyszínen.
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