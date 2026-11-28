Valentin Suciu, az FK vezetőedzője hét helyen változtatott a kezdőcsapaton a Corvinul elleni 0–4 után, a szállingózó hóesésben és erős szélben elrajtolt találkozón pedig csapata az első negyedórában váratlanul sikeres letámadással lepte meg a bukaresti sztárcsapatot. Ódor Máté kétszer is lőhetett, de elsőre blokkolták, másodjára pedig fölé küldte a labdát, míg Gabriel Lima szabadrúgása után a hazai sorfalról pattant mellé a labda. Az FCSB átlövései az első húsz percben nem jelentettek Pap Eduard kapujára veszélyt, annál inkább Riszto Radunovics szögletei az első félidő második felében. Karlo Muhar és Alexandru Stoian fejese is kevéssel ment a csíki kapu mellé, a Raul Palmest túlugró Joyksim Dawa viszont már a hálóba fejelte a labdát. Szintén egy sarokrúgás után Ódor kézzel ért a labdához, Denis Dragus balra lőtt büntetőjét pedig hiába hárította Pap, a román válogatott támadó a kipattanót már a hálóba küldte.

A szünet után az FCSB a labda járatását tűzte ki céljául, bár néhány kisebb lehetősége így is akadt. Az FK viszont ritkán jutott el a bukaresti tizenhatos környékére, egyedül Razvan Trif kemény lövése találta el a kaput Pászka Lóránd szöglete után. A legvégén Raul Palmes félollózása ment mellé, de a két csapat alig 70 órára búcsúzott el egymástól, mert kedd este a Román Kupában ismét összecsapnak, szintén a Ghencea Stadionban.

ROMÁN SUPERLIGA

17. forduló

FCSB–FK Csíkszereda 2–0 (Dawa 39., Dragus 45+2.)

Csíkszereda: Ódor Máté és Pászka Lóránd végigjátszotta a találkozót; Czékus Ádám kezdett, a szünetben Szalay Szabolcs váltotta; Horváth Artúr kezdőként egy félidőt játszott, Tajti Mátyás állt be helyette; Eppel Márton a 63. percben állt be; Hegedűs János és Magyar Zsolt kispados volt; Szabó Alexet pedig nem nevezték a mérkőzésre.