Régi ész szép jótékonysági akciót élesztett újjá a Volán: a szombati, Innsbruck elleni találkozón a klub meghirdette a macidobálást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első hazai gólnál a szurkolók macikat hajítanak a jégre, az összegyűjtött játékokat gyermekotthonoknak, gyermekvédelmi intézményeknek, valamint az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ által támogatott gyermekeknek ajánlotta fel a Hydro Fehérvár AV19.

A MET Arénában abban reménykedett mindenki, hogy a macik minél hamarabb a jégre kerülnek az utolsó előtti helyezett ellen, de intő jel volt a két csapat kora őszi bajnokija, amelyen Innsbruckban 2–0-ra nyert a „Cápák”. A szombati mérkőzés sem kezdődött jól, ugyan a két idényt Fehérváron lehúzó Joel Messner távoli löketét még fogta Rasmus Reijola, az emberelőny végén már nem segíthetett. Stipsicz Bence bevetődve sem tudta megakadályozni, hogy egy kapu előtti keresztpassz eljusson Sebastian Benkerhez, aki oldalról kapuba lőtt az ötödik percben. Rákapcsolt a Volán, és egy gyors akciót követően Németh Kristóf centerezése megtalálta a lendületből érkező Terbócs Istvánt, a válogatott csatár közelről nem hibázott – repültek is a macik. Bár a szép jelenetbe az Innsbruck majdnem belerondított, ugyanis les gyanúja miatt visszanézették az esetet, de végül a játékvezetők megadták a gólt. Az ezért megítélt emberelőnyt kihagyta a Fehérvár, de még a szünet előtt sikerült megszerezni a vezetést, Erdély Csanád átadását Mika Cyr bombázta a kapuba.

A második harmadban bőven akadt esemény, rengeteg helyzet adódott mindkét oldalon, a kiállításokkal sem spóroltak a játékvezetők. A „flúgos futamból” a Volán jött ki rosszabbul, a 27. percben Philipp Lindner kapáslövése vágódott a kapuba, majd kettős fórban Messner újra megszerezte a vezetést az osztrákoknak. A játékrész hajrájában Vincze Péter adta el a korongot a kék vonalon, az egyedül kilépő Steven Owre pedig köszönte szépen és értékesítette a ziccert.

Bár Rasmus Kulmala góljával jól indult a záró húsz perc, gyorsan jött a válasz, ahogy később Trevor Cheek találata után is gyorsan visszaállt a kétgólos különbség, a vendégek kihasználtak minden védelmi kihagyást. A hajrában ismét felcsillant a remény, Ben Zloty volt eredményes emberelőnyben, de egyenlíteni már nem tudott a Fehérvár, a 12 meccs után ismét nyerő Innsbruck elvitte mindhárom pontot.

Vasárnap mindkét magyar csapat jégre lép, a Ferencváros az Innsbruckot fogadja, a Volán Grazba utazik.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HC INNSBRUCK (osztrák) 5–6 (2–1, 0–3, 3–2)

Székesfehérvár, 3873 néző. V: Fichtner (osztrák), Gebei G., Durmis, Konc (mindkettő szlovák)

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Zloty 1 (1) / MacPherson (2), Horváth D. / Falus, Kiss R. – Erdély (1), Cyr 1, Kuralt / Farren, Cheek 1 (1), Gerlach / Mihalik G., Németh K. (1), Terbócs 1 (1) / Kulmala 1, Farkas L. (1), Vincze. Edző: Ted Dent

INNSBRUCK: Harvey – Lindner 1, Wichers / Kernberger (1), Messner 1 (1) / Mayer, Frimmel / Stöffler, Kerber – Scherbak (3), Owre 1 (1), Benker 1 (1) / Shaw Foo, Davis 1, Witting 1 (1) / Macierzynski, Bretschneider, Rappold / Bär, Mader, Klingler. Edző: Ville Kolppanen

Kapura lövések: 51–30. Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Az utolsó harmadban, ahogy gólt szereztünk, ők is betaláltak, ez elszívja az életkedvet a kispadról és a közönségből is, elveszítettük a lendületünket. Több góljuk is eladott korongból született, a srácoknak jobban készen kell állniuk ezekben a szituációkban.

Ville Kolppanen: – Őrült mérkőzés volt, örülök, hogy véget vetettünk a negatív sorozatunknak. Megdolgoztunk ezért a sikerért, idő kérdése volt, mikor kapjuk meg a befektetett energiáért a jutalmunkat.