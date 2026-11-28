A 62 éves Roberto Mancini a Corriere dello Sport napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott: azért kényszerült fiatalokat behívni az olasz válogatott keretbe, mert honfitársainak aránya a Serie A-ban harminc százalékra esett vissza, ami a szövetségi kapitány szerint lesújtó adat.



„Nincs más választásom, mint olyan tehetséges fiatalokat keresni, akikben van lehetőség a fejlődésre” – mondta a szakvezető. Hozzátette: kénytelen kockázatot vállalni azzal, hogy a fontos mérkőzéseken is pályára küldi a válogatottak topszintjén tapasztalatlanabb fiatalokat.

„A klubokat nem érdekli a válogatott, ezért a nemzeti csapatnak magának kell megoldást találnia sorsának alakítására” – nyilatkozta Mancini. A tréner kifejtette: a kialakult helyzet miatt esetében nincs értelme panaszkodni, tekintve, hogy az már legalább húsz éve jellemzi az olasz labdarúgást.

„A feladat egyszerű: kellő potenciállal bíró játékosokat kell felkutatnunk, majd a válogatottnál lehetőséget biztosítanunk nekik, hogy tapasztalatot szerezzenek. Még annak árán is, ha ezzel vállaljuk a vereség kockázatát” – mondta az edző. Mancinit nyáron nevezték ki a sorozatban a harmadik világbajnokságról lemaradó, négyszeres vb-győztes válogatott élére, és irányításával a Nemzetek Ligája A-divíziójában 12 pontot gyűjtött, így szoros csatában végzett harmadikként a negyeddöntőbe jutó franciák (13 p) és belgák (12 p) mögött.

Mancini több tinédzsert hívott be ősszel a válogatottba, köztük a 17 éves Riccardo Cassanót és a 18 éves Simone Lontanit, míg a szezonban az AC Milan színeiben tétmérkőzéseken már 10 gólt szerző, 20 éves Alphadjo Cisse a belgák elleni NL-találkozón mutatkozott be a válogatottban.