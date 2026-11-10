Öt Serie A-s csapatot is irányított már a Sassuolo új edzője

2026.11.10. 15:45
Roberto D'Aversa a Sassuolo új edzője (Fotó: Getty Images)
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Sassuolo Serie A Roberto D’Aversa
Roberto D'Aversa lett az olasz labdarúgó-bajnokságban 17. helyezett Sassuolo vezetőedzője.

Az 51 éves olasz tréner szerződése a szezon végéig szól. D'Aversa a Parmát, a Sampdoriát, a Leccét, az Empolit és a Torinót is irányította korábban.

A Sassuolo hétfőn menesztette Alberto Aquilani vezetőedzőt, miután a csapat szombaton 3–0-ra kikapott az AS Roma otthonában, hét mérkőzésből álló nyeretlenségi szériában van és 11 forduló alatt mindössze nyolc pontot szerzett az élvonalban.

Ebben az idényben ez már a hatodik edzőváltás volt a Serie A-ban. Korábban a Fiorentina, a Bologna, a Parma, a Venezia FC és az Udinese szakvezetőjének kellett távoznia.

 

Sassuolo Serie A Roberto D’Aversa
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