Öt Serie A-s csapatot is irányított már a Sassuolo új edzője

Az 51 éves olasz tréner szerződése a szezon végéig szól. D'Aversa a Parmát, a Sampdoriát, a Leccét, az Empolit és a Torinót is irányította korábban.

A Sassuolo hétfőn menesztette Alberto Aquilani vezetőedzőt, miután a csapat szombaton 3–0-ra kikapott az AS Roma otthonában, hét mérkőzésből álló nyeretlenségi szériában van és 11 forduló alatt mindössze nyolc pontot szerzett az élvonalban.

Ebben az idényben ez már a hatodik edzőváltás volt a Serie A-ban. Korábban a Fiorentina, a Bologna, a Parma, a Venezia FC és az Udinese szakvezetőjének kellett távoznia.