Gennaro Gattuso: Olyan volt az öltöző, mint egy ravatalozó

Nem győzött, mégis listavezetőként és továbbra is veretlenül vonulhat a válogatott szünetre a Lazio. A rómaiak a Serie A 11. fordulójában 1–1-et játszottak a Napoli otthonában: hatmeccses bajnoki győzelmi sorozatuk megszakadt, kilenc sikerrel és két döntetlennel azonban 29 pontnál járnak. A mostani menetelés történelmi távlatból is különleges: a Lazio a Cagliari elleni, előző fordulóbeli 2–1-es győzelmével 5836 nap után vezette ismét pontelőnnyel az olasz bajnokságot. Legutóbb a 2010–2011-es idényben, még Edoardo Reja irányításával állt egyedül az élen, akkor 22 pontjával kettővel előzte meg a Milant.

A Maradona-stadionban az első fél­idő igazolta a vendégek önbizalmát. A Lazio bátran futballozott, és a 28. percben megszerezte a vezetést: Tijjani Noslin jó ütemű átadásával Davide Frattesi lépett ki, majd a rövid sarokba lőtt. A szünet után viszont fordult a játék képe. A 48. percben Noa Lang beadása a csereként beálló Alfonso Pedraza térdéről a saját kapujába pattant, a felélénkülő Napoli pedig további helyzeteket dolgozott ki, a rómaiaknak Hrisztosz Mandasz védéseire is szükségük volt a döntetlenhez. A vendéggárdát irányító Gennaro Gattuso számára a lefújást követően éppen játékosai elégedetlensége volt beszédes.

„Olyan volt az öltöző, mint egy ravatalozó, pedig megdicsértem őket. De tetszik, hogy csalódottak!” – mondta a DAZN-nak.

Manuel Lazzari ugyanakkor a megszerzett pont értékét hangsúlyozta, szintén a DAZN-nak.

„Kilenc győzelemre és két döntetlenre az idény előtt senki sem számított. Nagyszerű első fél­időnk volt, több gólt is szerezhettünk volna – vélte a Lazio védője, majd a sikerek hátteréről is beszélt. – Az edzőnk ebben az idényben fantasztikus munkát végez: jókedvet és örömöt hozott, meghozta a kedvünket ahhoz, hogy kezdeményezzünk és támadjunk. Rengeteg új ötlettel érkezett, és minden játékos – azok is, akik többet játszanak, és azok is, akik kevesebbet – örömmel jár edzésre nap mint nap. Nagyszerű közösséget épített, nekünk pedig továbbra is követnünk kell őt. Üdvözlöm a szurkolóinkat is: csodálatos volt a fogadtatás a pályaudvaron, reméljük, hamarosan újra találkozhatunk velük.”

Utolsó mondata azért érdekes, mert a Claudio Lotito tulajdonos ellen tüntető Lazio-ultrák nem járnak a hazai mérkőzésekre, idegenbe viszont rendre elkísérik a csapatot.