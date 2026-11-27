Az újpestiek játékosa a beszélgetés elején elmondta, hogy nehezen teszi túl magát a sikertelenebb meccseken, és napokig rágódik a kihagyott helyzeteken: „Én az a típus vagyok, aki őrlődik rajta sajnos vagy nem sajnos egy jó pár napig. (…) Három nap azért kell, vagy inkább úgy mondom, hogy az első edzés, amikor lemegy, akkor utána azért már tudok fókuszálni a következő meccsre.”

A folytatásban a gyerekkoráról és a pályán betöltött vezető szerepéről is beszélt: „Nem volt kimondva vagy rám erőltetve, hogy nekem profi focistának kell lenni – fogalmazott, majd részletezte, hogy családja semmit nem erőltetett rá, ezért nem volt rajta teher. – Csak azt értékeltem, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy sikerüljön, ha meg nem, akkor lesz más út.”

„Én az a típus vagyok, aki az öltözőben annyira nem szeret kiabálni, nem szereti felemelni a hangját. Inkább a pályán próbálok meg teljesíteni, és azzal lenni egy vezér, vagy azzal példát mutatni” – mondta az öltözőben betöltött szerepéről.

Gyermeke közelgő születéséről is beszélt a műsorban: „Nagyon várom, de közben meg nagyon fura, mert nekem azért ilyenkor még nehezebb kapcsolódni úgymond a babához, mint a páromnak. Tényleg csak akkor fogom ezt úgymond száz százalékban átérezni, amikor már megszületik, és én is látni fogom.”

Szendrei Norbert elmondta, bár korábban voltak külföldi lehetőségei is, régóta vágyott arra, hogy az Újpestben játsszon, és kifejezetten kereste a nagy klubbal járó nyomást: „Pontoson ezt a terhet meg ezt a felelősséget kerestem, amikor klubot váltottam, hogy legyen rajtam nyomás. Azt gondolom, hogy ha nincsen nyomás, azért könnyen bele lehet kényelmesedni a dolgokba. Élvezem attól függetlenül, hogy most rosszabbak az eredmények, mert ez hamar meg tud változni. Összességében nekem nagyon pozitív az egész történet, a klub körüli dolgok és minden.”

A Ferencváros elleni derbik hangulatáról elmondta, számára nagyobb dolog volt pályára lépni az ősi rivális ellen, mint mondjuk a Magyar Kupa döntőjében: „Nekem sokkal jobb ez, mint amikor vannak mondjuk ötszázan egy mérkőzésen és hallasz mindent, mert nincsen az általános zaj, a szurkolói rigmusok. Ezt nekem sokkal könnyebb kiszűrni, mint mikor van háromszáz néző és minden bekiabálást hallasz. A derbi speciális mérkőzés, teljesen más egy Magyar Kupa-döntőhöz képest is. Nekem így utólag nagyobb dolog volt játszani a derbin, mint a Magyar Kupa-döntőben.”

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg: