

JYSK-KUPA NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI TORNA

MAGYARORSZÁG–SZLOVÁKIA 33–22 (14–10)

Tatabánya, 1692 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.

MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÓ B. – GYŐRI-LUKÁCS V. 5, Kuczora 1, Papp N., Tóvizi 3, Vámos P. 2, Márton G. 2. Csere: BUKOVSZKY (kapus), KLUJBER 7 (2), Csíkos 3, Szmolek, Kajdon 1, Kovács Anett 2, HÁRSFALVI 6, Horváth Fanni 1 (1). Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SZLOVÁKIA: Yablonska – Bölcskei 1, LANCZ 6 (1), Vargová 2, Pastorková 1, Sutranová 1, Lukácová 2. Csere: Furgaláková (kapus), Popovcová 4, Bacenková, Gogová, Dmytrenko 1, GYŐRI V. 4, Scípová, Bjaloncík. Szövetségi kapitány: Ján Benadik

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–4. 16. p.: 9–5. 26. p.: 12–7. 34. p.: 18–10. 39. p.: 21–12. 46. p.: 25–16. 51. p.: 26–20. 56. p.: 31–21

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Mindkét felkészülési mérkőzésünknek akadt olyan szakasza, amikor nem arra figyeltünk, amire kellett volna. A szlovákok elleni találkozón az előzetesen meghatározott feladataink többségét viszont sikeresen megvalósítottuk. Szépen dolgoztak a lányok az egész felkészülési héten.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Jysk-kupáért szállt harcba vasárnap Tatabányán az Európa-bajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott, a kontinenstorna csütörtöki rajtja előtt ez volt az utolsó felkészülési mérkőzése Golovin Vlagyimir együttesének. A szlovákok elleni meccskeretből Szemerey Zsófi, Faluvégi Dorottya és Juhász Kata maradt ki, míg Hársfalvi Júliát 25. válogatottsága alkalmából köszöntötték a kezdés előtt.

A több magyarországi légióst foglalkoztató szlovákok szerezték meg a mérkőzés első gólját. A hazai válaszra a negyedik perc elejéig kellett várni, Tóvizi Petra egalizált. Fej fej mellett haladtak a csapatok, a nyolcadik percben Böde-Bíró Blanka védett, majd észrevette Márton Grétát, az elöl tartózkodó balszélső nem hibázott, ekkor vezettünk először. Át is vette az irányítást a fehér mezes magyar együttes, 4–1-es sorozattal alakított ki nagyobb előnyt a félidő közepére (9–5).

Az MTK-ban szereplő Lancz Barbora olykor azért feladta a leckét hátul, míg Csíkos Luca kiállítása esélyt adott a vendégeknek, hogy közelítsenek. A hazai védelem állta a sarat, azonban támadásban hibáztak a mieink, Emma Lukácová élt az üres kapu kínálta lehetőséggel. Támadásban visszaesett a teljesítményünk, hatpercnyi gólcsend után időt kért Golovin kapitány, a tizedik találatunk óta ugyanis nem találtuk meg az utat a kapuba.

Megküzdöttek a lányok a sikerért (Fotó: Kovács Péter)

Érezte a közönség is, hogy elkél a támogatás, felhangzott a „Hajrá, magyarok!” és Győri-Lukács Viktória révén hét perc után csak megszületett a 11., majd 12. hazai találat is. Böde-Bíró is hozzátette a magáét a kapuban, az első játékrészben 44 százalékos hatékonysággal védett. A félidő végén egy szlovák kiállítás adott lehetőséget arra, hogy ötnél tovább növelje előnyét a hazai együttes, ám az utolsó percekből a vendégek jöttek ki jobban, 14–10-es magyar vezetéssel ért véget az első harminc perc.

A második játékrészt pazarul kezdték Klujberék, három és fél perc alatt négyszer vették be a szlovákok kapuját, miközben a Böde-Bírót váltó Bukovszky Anna kapuja érintetlen maradt. A vendégek szövetségi kapitánya gyorsan magához hívta játékosait a pocsék rajt után. Vámos Petra szerezte meg a huszadik magyar gólt, míg Klujber hetesből és akcióból sem hibázott, a 42. percben már hétnél tartott csapatkapitányunk.

„Segítsünk a kapusnak!” – kiabálta be az egyik néző a szlovákok hetesét megelőzően, Bukovszky köszönte szépen és hárította Anastasija Bjaloncík lövését, a következő támadásból Tóvizi Petra révén már kilencre nőtt az előnyünk a 46. perc elején.

Három-nullás sorozattal zárkóztak a vendégek, jött is az időkérés Golovin Vlagyimirtól. Hatásosnak bizonyultak a szavai, hiszen Hársfalvi Júlia vezetésével 4–1-es sorozattal növelte előnyét a magyar csapat. Az olló tovább nyílt, Kajdon Blanka és Horváth Fanni is megszerezte első gólját, a mieink végül megérdemelten, 33–22-re győztek.

A főpróba tehát jól sikerült, csütörtöktől azonban ennél nehezebb feladatok várnak a magyar válogatottra, amely Nagyváradon, Montenegró ellen kezdi meg az Eb-t.