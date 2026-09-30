Nemzeti Sportrádió

A Roma nem engedi el Messi búcsúmérkőzésére Dybalát és Molinát

2026.09.30. 14:11
null
Paulo Dybala és Nahuel Molina sem vesz részt Messi búcsúmeccsén (Fotó: Getty Images)
Címkék
argentin válogatott argentin labdarúgó-válogatott Nahuel Molina Argentína Paulo Dybala felkészülési mérkőzés AS Roma
Az AS Roma labdarúgócsapata nem engedélyezi, hogy Paulo Dybala és Nahuel Molina október 6-án, Buenos Airesben részt vegyen Lionel Messi válogatott búcsúmérkőzésén.

Az olasz bajnokságban öt fordulót követően listavezető fővárosi együttes közleményében sportszakmai és logisztikai érvekre hivatkozva indokolta a döntését. A római klub kiemelte, hogy tisztában van azzal, hogy a válogatott meghívó ezúttal különös jelentőséggel bír az argentin nemzeti csapat tagjaként 2022-ben világbajnok két futballista számára, miután az Lionel Messihez, valamint a vb-aranyérmes társakhoz kötődik. Továbbá „legmélyebb" tiszteletét fejezte ki Lionel Messi és rendkívüli karrierje előtt, majd különleges estét kívánt a búcsúzó főszereplőnek és az argentin szövetségnek.

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi augusztus 31-én jelentette be, hogy nem szerepel többet a válogatottban, amelyben a 39 éves klasszis 207 alkalommal lépett pályára és 125 gólt szerzett.

Két héttel később Claudio Tapia, az argentin szövetség elnöke számolt be arról, hogy a 2022-ben világbajnok, 2014-ben és idén vb-döntős, kétszeres Copa América-győztes Messi egy búcsúmérkőzés erejéig mégis pályára lép a világranglistán második válogatottban. A választás a Benin (89.) elleni, keddi barátságos találkozóra esett, amely előtt még kétszer játszik otthon az együttes: szerdán (ma) Bolívia (78.), szombaton Burkina Faso (62.) lesz az ellenfél.

A tavasszal közel három hónapot sérülés miatt kihagyó Dybala idén nem volt tagja az észak-amerikai vb-n döntős keretnek, ellentétben a kezdőcsapatban alapembernek számító Molinával. Utóbbit viszont a spanyolok ellen hosszabbításban 1–0-ra elbukott vb-döntő után kialakult sportszerűtlen jelenetek egyik főszereplőjeként hét mérkőzésről eltiltott a nemzetközi szövetség fegyelmi bizottsága.

A válogatott szünet után az AS Romának előbb a Serie A-ban lesz jelenése, jövő vasárnap Comóba látogat, majd október 14-én a Bajnokok Ligájában fogadja a Real Madridot.

argentin válogatott argentin labdarúgó-válogatott Nahuel Molina Argentína Paulo Dybala felkészülési mérkőzés AS Roma
Legfrissebb hírek

Elindult a jegyértékesítés a franciák elleni női kézimeccsre

Kézilabda
2026.09.28. 15:14

Zöld utat adtak a hatóságok, megépülhet az AS Roma új stadionja

Olasz labdarúgás
2026.09.28. 14:51

Mutatjuk az 50 éves Francesco Totti 12 legszebb gólját

Képes Sport
2026.09.27. 08:37

Scaloni mindent megtett, hogy a kapitánysága alatt legyen Messi búcsúmeccse

Minden más foci
2026.09.25. 11:01

Videó: különleges mezben lép pályára válogatottbeli búcsúmeccsén Lionel Messi

Minden más foci
2026.09.22. 14:27

Koné és Martínez duplázott, Malen fejbe lőtte a kapust – 0–2-ről Inter-pontmentés

Olasz labdarúgás
2026.09.19. 20:03

BraMessimó! – Lionel Messi argentin mezben

Képes Sport
2026.09.17. 19:03

Náci karlendítés miatt kitiltottak 16 Roma-szurkolót a stadionokból

Olasz labdarúgás
2026.09.16. 14:44