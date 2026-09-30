A Roma nem engedi el Messi búcsúmérkőzésére Dybalát és Molinát

Az olasz bajnokságban öt fordulót követően listavezető fővárosi együttes közleményében sportszakmai és logisztikai érvekre hivatkozva indokolta a döntését. A római klub kiemelte, hogy tisztában van azzal, hogy a válogatott meghívó ezúttal különös jelentőséggel bír az argentin nemzeti csapat tagjaként 2022-ben világbajnok két futballista számára, miután az Lionel Messihez, valamint a vb-aranyérmes társakhoz kötődik. Továbbá „legmélyebb" tiszteletét fejezte ki Lionel Messi és rendkívüli karrierje előtt, majd különleges estét kívánt a búcsúzó főszereplőnek és az argentin szövetségnek.

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi augusztus 31-én jelentette be, hogy nem szerepel többet a válogatottban, amelyben a 39 éves klasszis 207 alkalommal lépett pályára és 125 gólt szerzett.

Két héttel később Claudio Tapia, az argentin szövetség elnöke számolt be arról, hogy a 2022-ben világbajnok, 2014-ben és idén vb-döntős, kétszeres Copa América-győztes Messi egy búcsúmérkőzés erejéig mégis pályára lép a világranglistán második válogatottban. A választás a Benin (89.) elleni, keddi barátságos találkozóra esett, amely előtt még kétszer játszik otthon az együttes: szerdán (ma) Bolívia (78.), szombaton Burkina Faso (62.) lesz az ellenfél.

A tavasszal közel három hónapot sérülés miatt kihagyó Dybala idén nem volt tagja az észak-amerikai vb-n döntős keretnek, ellentétben a kezdőcsapatban alapembernek számító Molinával. Utóbbit viszont a spanyolok ellen hosszabbításban 1–0-ra elbukott vb-döntő után kialakult sportszerűtlen jelenetek egyik főszereplőjeként hét mérkőzésről eltiltott a nemzetközi szövetség fegyelmi bizottsága.

A válogatott szünet után az AS Romának előbb a Serie A-ban lesz jelenése, jövő vasárnap Comóba látogat, majd október 14-én a Bajnokok Ligájában fogadja a Real Madridot.