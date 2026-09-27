Veterán kapus tér vissza a Juventushoz – sajtóhír

A transzferre azért van szükség, mert a Juventusban a NEC elleni El-meccsen bemutatkozó (és a német Wolfsburgtól kölcsönvett) Kamil Grabarának edzés közben elszakadt az elülső keresztszalagja (ACL), s ezzel a lengyel kapus számára véget ért az idény. A keretben így már csak a szintén kölcsönben játszó Guglielmo Vicario, valamint a 36 éves, de minimális élvonalbeli rutinnal rendelkező Carlo Pinsoglio bevethető kapusposzton.

A 37 éves Neto korábban 2015 és 2017 között szerepelt a torinói klubnál, amellyel két scudettót, Olasz Kupát, valamint egy szuperkupát nyert, s Gianluigi Buffon cseréjeként 22 tétmeccsen jutott szóhoz. A brazil kapus a „zebrák” mellett szerepelt többek között az Arsenalban, az FC Barcelonában, a Valenciában, a Fiorentiában és a Bournemouthban is, legutóbbi csapata a brazil Botafogo volt.

Neto vasárnap reggel meg is érkezett Torinóba, ahol hamarosan átesik az orvosi vizsgálatokon, majd aláírja szerződését – jegyzi meg a Football Italia.