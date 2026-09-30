A hétvégén újra Szilvásváradon dübörög a Nemzeti Vágta

A versenyzők idén is több kategóriában állnak rajthoz a döntőbe jutásért. A Nemzeti Vágta kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre, így a fiatalok ismét bizonyíthatnak a Huszárgyerek és a Kishuszár futamokban. A tavalyi év bajnokai rendkívül magasra tették a lécet: a felnőttek között a magyarkanizsai Rozs Anna Júlia győzedelmeskedett, a Kishuszár Vágtát a vasadi Rakottyai Judit, a Huszárgyerek Vágtát pedig a szintén vasadi Holczer Hanna nyerte.

A szombati nap, október 3-a az előfutamokról szól. A kapunyitás 11:30-kor lesz, a rendezvény pedig 12.00-kor kezdődik az ünnepélyes megnyitóval. Ezt követően, 12.30 és 18.55 között egymást váltják a pályán a Kishuszár, a Huszárgyerek és a Nemzeti Vágta felnőtt, valamint a Fogatvágta izgalmas előfutamai. Az estét 19.05-től a Kocsitoló verseny előfutamai, majd a Győri Ördöglovasok látványos bemutatója és az egymás ellen versenyző hírességeket felvonultató Sztárfutam folytatja. Végül 19.55-től a Szilvásváradi Lipicai Ménes hajtása zárja a napot.

Október 4-én, vasárnap 9.30-kor kezdődnek a Kishuszár és Nemzeti Vágta középfutamai. A délelőtt folyamán a Hagyományőrző huszárverseny előfutamai is lezajlanak. A kiélezett küzdelmeket délután látványos kísérőprogramok egészítik ki: 12.20-tól díjugrató és kocsi páros versenyt tartanak, majd ezt követi a Hazám Lovasudvar és a Honvédség hagyományőrzőinek bemutatója. A nap sorsdöntő pillanatai közé tartozik a Huszárgyerek Vágta döntő, a Fogatvágta döntő, a Hagyományőrző huszárverseny döntő és a Kishuszár Vágta döntő fináléja.

A hétvége csúcspontjaként 16.50-kor startol el a 19. Nemzeti Vágta felnőtt döntője, amelyet az ünnepélyes díjátadó ünnepség és 17.30-kor a Lipicai Ménes hajtása követ.

A 19. Nemzeti Vágtát – amelynek lapunk a médiatámogatója – 2026. október 3-4-én rendezik Szilvásváradon, a Lipicai Lovasközpontban, amelyre jegyeket korlátozott számban a vagta.hu oldalon, valamint a rendezvény ideje alatt a helyszínen lehet vásárolni.

A döntő futamokat október 4-én 15 órától élőben közvetíti a közmédia.