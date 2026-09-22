Sportszerűtlen ultrái miatt fizethet a Juventus

A szövetség a hétvégi összecsapásokon egyperces gyászszünetet rendelt el a 83 éves korában pénteken elhunyt Sandro Mazzola tiszteletére. A minden idők egyik legjobb olasz futballistájának elkönyvelt Mazzola a válogatott tagjaként 1968-ban Európa-bajnokságot nyert, 1970-ben pedig világbajnoki döntős volt, klubszinten a teljes, 17 éves profi pályafutását az Internazionaleban töltötte. Ez utóbbi miatt voltak az emlékével szemben fenntartásai a hazai tábor kis csoportjának, és a Curva Sud (déli kanyar) ultrái a gyászszünet alatt a pályának hátat fordítva a Juventus klublegendáit éltető rigmusokat skandáltak.

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A stadionban a hazai szurkolók többsége rögtön kifejezte nemtetszését a cselekedet kapcsán, és a vendégdrukkerekkel közösen hangos tapssal nyomták el a rigmusokat. A meccset követően a torinói klub közleményben határolódott el a történtekről, kiemelve: az egyperces gyászszünet alatt „semmilyen klubrivalizálás nem igazolhatja a tiszteletlenséget”. Ezeknek köszönhető, hogy a liga a pénzbüntetés mellé nem rótt ki egy meccsre szóló szektorbezárást is. A mérkőzést a Juventus 2–0-ra megnyerte, és öt fordulót követően 10 ponttal a hetedik helyen áll a Serie A-ban.